В Асбесте вожатые сняли на видео пьяную вечеринку в детском лагере

Posted 19 февраля, 08:54
Published 19 февраля, 08:54
Modified 19 февраля, 08:56
Updated 19 февраля, 08:56
В социальных сетях распространилось видео с вечеринки в детском лагере «Заря». Лагерь находится в Асбесте. На записи видно, что вожатые и главбух употребляли спиртное, а затем обнажились и стреляли из пейнтбольных ружей.
Видео, предположительно, было снято несколько лет назад. Инцидент вызвал бурную реакцию в сети: одни осуждают поведение взрослых, другие — защищают, пишет «Инцидент Асбест» в соцсети ВКонтакте.