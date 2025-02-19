tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 08:54

Published 19 февраля, 08:54

Modified 19 февраля, 08:56

Updated 19 февраля, 08:56

В Асбесте вожатые сняли на видео пьяную вечеринку в детском лагере

В Асбесте вожатые сняли на видео пьяную вечеринку в детском лагере

19 февраля 2025, 08:54
Фото: Изображение Midjourney.
В Асбесте видео с «голой вечеринки» в детском лагере разлетелось в сети.

В социальных сетях распространилось видео с вечеринки в детском лагере «Заря». Лагерь находится в Асбесте. На записи видно, что вожатые и главбух употребляли спиртное, а затем обнажились и стреляли из пейнтбольных ружей.

Видео, предположительно, было снято несколько лет назад. Инцидент вызвал бурную реакцию в сети: одни осуждают поведение взрослых, другие — защищают, пишет «Инцидент Асбест» в соцсети ВКонтакте.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности тайной вечеринки с Ольгой Бузовой в Екатеринбурге.

Силовики сорвали вечеринку на заброшенном хлебозаводе в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика