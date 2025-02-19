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Posted 19 февраля, 14:25

Published 19 февраля, 14:25

Modified 19 февраля, 14:27

Updated 19 февраля, 14:27

В Екатеринбурге мигрант изнасиловал подростка

В Екатеринбурге мигрант изнасиловал подростка

19 февраля 2025, 14:25
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге иностранец совершил насильственные действия в отношении несовершеннолетней соотечественницы.

Гражданин Таджикистана подозревается в надругательстве над 16-летней девушкой-соотечественницей, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.

О случившемся рассказала мама пострадавшей. Женщина проживает в России официально и трудится на автомойке. Мужчина, подозреваемый в насилии, снимал комнату в одной квартире с пострадавшей и ее мамой.

Инцидент произошел еще в декабре, однако девочка рассказала об этом маме только недавно. Таджика задержали, он во всем сознался. Мужчину будут судить.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пенсионер домогался 5-летней внучки.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Насилие#18+#Екатеринбург#Инцидент
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