В Екатеринбурге мигрант изнасиловал подростка

Posted 19 февраля, 14:25
Published 19 февраля, 14:25
Modified 19 февраля, 14:27
Updated 19 февраля, 14:27
Гражданин Таджикистана подозревается в надругательстве над 16-летней девушкой-соотечественницей, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.
О случившемся рассказала мама пострадавшей. Женщина проживает в России официально и трудится на автомойке. Мужчина, подозреваемый в насилии, снимал комнату в одной квартире с пострадавшей и ее мамой.
Инцидент произошел еще в декабре, однако девочка рассказала об этом маме только недавно. Таджика задержали, он во всем сознался. Мужчину будут судить.