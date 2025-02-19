В Екатеринбурге построят новый корпус элитной гимназии

Posted 19 февраля, 03:28
Published 19 февраля, 03:28
Modified 19 февраля, 03:30
Updated 19 февраля, 03:30
Директор гимназии сообщил родителям учеников начальной школы, что дети будут переведены в другие школы в связи со строительством. По словам вице-мэра Рустама Галямова, условия обучения в существующем здании не отвечает современным стандартам, пишет «Сигнал Урал».
Окончание строительных работ планируется к началу сентября 2026 года.
Напомним, в Волчанском округе будет построен детский лагерь, на создание которого было выделено 1,2 миллиарда рублей.