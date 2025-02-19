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Posted 19 февраля, 03:28

Published 19 февраля, 03:28

Modified 19 февраля, 03:30

Updated 19 февраля, 03:30

В Екатеринбурге построят новый корпус элитной гимназии

В Екатеринбурге построят новый корпус элитной гимназии

19 февраля 2025, 03:28
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге вместо старого корпуса гимназии №5 будет построен новый. Торги на строительные работы начнутся летом 2025 года.

Директор гимназии сообщил родителям учеников начальной школы, что дети будут переведены в другие школы в связи со строительством. По словам вице-мэра Рустама Галямова, условия обучения в существующем здании не отвечает современным стандартам, пишет «Сигнал Урал».

Окончание строительных работ планируется к началу сентября 2026 года.

Напомним, в Волчанском округе будет построен детский лагерь, на создание которого было выделено 1,2 миллиарда рублей.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Строительство#Проект#Обучение#Ученики#Гимназия#Работы#Екатеринбург#Рустам Галямов
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