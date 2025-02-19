tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 09:08

Published 19 февраля, 09:08

Modified 19 февраля, 09:10

Updated 19 февраля, 09:10

В Екатеринбурге школьница скрывала общение со своим насильником

В Екатеринбурге школьница скрывала общение со своим насильником

19 февраля 2025, 09:08
Фото: 1MI.
12-летняя школьница из Екатеринбурга скрывала, что общается с мужчиной, который впоследствии ее изнасиловал. Родителям стало известно об интимной связи кришнаита Сергея с их дочерью из переписки в мессенджере.

Девочка скрывала, что переписывается с мужчиной. Отец на нее надавил и забрал телефон. Тогда и стало все известно. После этого было составлено заявление в Следственный комитет, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

По словам двух источников издания, связь произошла по обоюдному согласию. Сама же девочка якобы хвасталась знакомым, что до Сергея у нее уже были связи с мужчинами. Собеседник издания сообщил, что информация не проверенная, но это обсуждалось.

Патологоанатом-кришнаит познакомился со школьницей, когда родители ее привели на одну из встреч. Там он, предположительно, является лидером группы. С девочкой у мужчины началось общение. Вскоре школьница заболела и не стала приходить на встречи. Тогда Сергей связался с ней через мессенджер.

В январе он ее пригласил в Сысерть на «обряд женитьбы», а через неделю позвал исполнить супружеский долг. Девочка согласилась.

Напомним, мужчина был задержан в Екатеринбурге 13 февраля. Ему было предъявлено обвинение в изнасиловании. Теперь он находится под стражей.

Подросток изнасиловал друга в санатории под Екатеринбургом
Узнать подробнее
Читайте также:
Маньяк, изнасиловавший 5 девушек в Екатеринбурге, просит смягчить приговорЖитель Екатеринбурга изнасиловал знакомую и заставил ее подарить ему иномаркуБастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании мигрантом школьницы в Екатеринбурге
#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Свердловская область#Криминал#Изнасилование#Обвинение#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика