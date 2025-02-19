В Екатеринбурге школьница скрывала общение со своим насильником

Posted 19 февраля, 09:08
Published 19 февраля, 09:08
Modified 19 февраля, 09:10
Updated 19 февраля, 09:10
Девочка скрывала, что переписывается с мужчиной. Отец на нее надавил и забрал телефон. Тогда и стало все известно. После этого было составлено заявление в Следственный комитет, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
По словам двух источников издания, связь произошла по обоюдному согласию. Сама же девочка якобы хвасталась знакомым, что до Сергея у нее уже были связи с мужчинами. Собеседник издания сообщил, что информация не проверенная, но это обсуждалось.
Патологоанатом-кришнаит познакомился со школьницей, когда родители ее привели на одну из встреч. Там он, предположительно, является лидером группы. С девочкой у мужчины началось общение. Вскоре школьница заболела и не стала приходить на встречи. Тогда Сергей связался с ней через мессенджер.
В январе он ее пригласил в Сысерть на «обряд женитьбы», а через неделю позвал исполнить супружеский долг. Девочка согласилась.
Напомним, мужчина был задержан в Екатеринбурге 13 февраля. Ему было предъявлено обвинение в изнасиловании. Теперь он находится под стражей.