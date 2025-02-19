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Posted 19 февраля, 14:59

Published 19 февраля, 14:59

Modified 19 февраля, 15:01

Updated 19 февраля, 15:01

В Екатеринбурге вернувшемуся из плена бойцу СВО наконец перечислили выплаты

В Екатеринбурге вернувшемуся из плена бойцу СВО наконец перечислили выплаты

19 февраля 2025, 14:59
Фото: 1MI.
Вернувшийся из плена свердловский боец СВО добился положенных выплат.

Свердловчанин попал в украинский плен после ранения в бою. Он находился без сознания в результате контузии.

Затем боец по обмену вернулся в Россию. Мужчина хотел получить положенные ему за ранение выплаты, однако получил отказ. Причина — отсутствие справки, подтверждающей ранение.

В результате боец через суд доказал, что был ранен. Только после этого ему выплатили 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что многодетная свердловчанка полгода ждала выплат за смерть мужа на СВО.

Свердловчанка обратилась в «Мужское/Женское», чтобы добиться выплат за бойца СВО
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Екатеринбург#Инцидент#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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