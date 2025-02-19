В Екатеринбурге вернувшемуся из плена бойцу СВО наконец перечислили выплаты

Posted 19 февраля, 14:59
Published 19 февраля, 14:59
Modified 19 февраля, 15:01
Updated 19 февраля, 15:01
Свердловчанин попал в украинский плен после ранения в бою. Он находился без сознания в результате контузии.
Затем боец по обмену вернулся в Россию. Мужчина хотел получить положенные ему за ранение выплаты, однако получил отказ. Причина — отсутствие справки, подтверждающей ранение.
В результате боец через суд доказал, что был ранен. Только после этого ему выплатили 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.