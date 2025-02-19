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Posted 19 февраля, 07:22

Published 19 февраля, 07:22

Modified 19 февраля, 07:24

Updated 19 февраля, 07:24

В мэрии Верхней Салды обсудили ветхие сети

В мэрии Верхней Салды обсудили ветхие сети

19 февраля 2025, 07:22
Фото: 1MI.
На расширенном совещании в Верхней Салде подняли самые острые вопросы.

В муниципалитете за неделю произошло множество коммунальных аварий. Сети очень изношены. Их планируют заменить до 2027 года. Местных жителей будут информировать через СМИ и официальный сайт мэрии, рассказал глава Верхней Салды Александр Маслов в соцсети ВКонтакте.

Градоначальник добавил, что сейчас ведутся работы по переподключению смонтированных участков сети водоснабжения к рабочей системе хозяйственного — питьевого водоснабжения.

Ранее сообщалось, что 64,1 млн выделено на ремонт инженерных сетей в тагильском ГДДЮТ.

В Верхней Салде оштрафован подрядчик за нарушение сроков ремонта сетей водоснабжения
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Здоровье#Теплосети#Екатеринбург
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