В мэрии Верхней Салды обсудили ветхие сети

Posted 19 февраля, 07:22
Published 19 февраля, 07:22
Modified 19 февраля, 07:24
Updated 19 февраля, 07:24
В муниципалитете за неделю произошло множество коммунальных аварий. Сети очень изношены. Их планируют заменить до 2027 года. Местных жителей будут информировать через СМИ и официальный сайт мэрии, рассказал глава Верхней Салды Александр Маслов в соцсети ВКонтакте.
Градоначальник добавил, что сейчас ведутся работы по переподключению смонтированных участков сети водоснабжения к рабочей системе хозяйственного — питьевого водоснабжения.