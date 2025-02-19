В мэрии Верхней Салды обсудили ветхие сети

В муниципалитете за неделю произошло множество коммунальных аварий. Сети очень изношены. Их планируют заменить до 2027 года. Местных жителей будут информировать через СМИ и официальный сайт мэрии, рассказал глава Верхней Салды Александр Маслов в соцсети ВКонтакте.