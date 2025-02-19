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Posted 19 февраля, 04:43

Published 19 февраля, 04:43

Modified 19 февраля, 04:45

Updated 19 февраля, 04:45

В Молодежном театре в Нижнем Тагиле впервые пройдет «Театр горожан»

В Молодежном театре в Нижнем Тагиле впервые пройдет «Театр горожан»

19 февраля 2025, 04:43
Фото: Виктор Кузнецов. tagilcity.ru.
В Нижнем Тагиле прошла встреча сотрудников Нового Молодежного театра и мэра города Владислава Пинаева.

Во время встречи члены творческого коллектива рассказали, что им по вечерам после спектаклей трудно добираться домой в другие районы. Для этого Пинаев пригласил на мероприятие представителя одной из городских компаний-перевозчиков, рассказал глава города на своей странице ВКонтакте.

Актеры вернулись в родные стены и продолжили творческий процесс. У них множество планов и проектов, впереди — две премьеры. Театр готовится к большому фестивалю в рамках лаборатории по современной драматургии с участием молодых режиссеров. Затеяли первый в Свердловской области проект «Театр горожан», — говорит Пинаев.

Напомним, театр снова начал работу в конце 2024 года после того, как внутри и снаружи здания, а также на территории культурного учреждения был проведен капитальный ремонт. Работы длились с осени 2022 года.

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