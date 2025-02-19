В Молодежном театре в Нижнем Тагиле впервые пройдет «Театр горожан»

Во время встречи члены творческого коллектива рассказали, что им по вечерам после спектаклей трудно добираться домой в другие районы. Для этого Пинаев пригласил на мероприятие представителя одной из городских компаний-перевозчиков, рассказал глава города на своей странице ВКонтакте.