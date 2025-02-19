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Posted 19 февраля, 11:06

Published 19 февраля, 11:06

Modified 19 февраля, 11:08

Updated 19 февраля, 11:08

В Москве откроется Форум будущих технологий

В Москве откроется Форум будущих технологий

19 февраля 2025, 11:06
Фото: Росконгресс.
С 20 по 21 февраля в Москве пройдет Форум будущих технологий, на котором встретятся ведущие ученые, эксперты и представители бизнес-сообщества. Медиахолдинг 1MI выступает информационным партнером мероприятия.

Основная тема форума — «Новые материалы и химия».

Антон Кобяков, советник президента России и ответственный секретарь организационного комитета форума, отметил, что достижение технологического лидерства России невозможно без развития инновационной экономики, сообщает newsnn.ru. Прогресс в области новых материалов и химии является основой для большого количества отраслей и ключевым фактором в развитии других сфер.

Перед началом форума, 18–19 февраля, проходит научная конференция, тема которой- «Материалы будущих технологий». В рамках мероприятия известные ученые представят свои исследования в области новых материалов для перспективных разработок.

В прошлом году форум собрал свыше 1,8 тысячи участников из 19 стран. В этом году участники обсудят развитие отрасли новых материалов и химии, актуальные инновации, инвестиционные проекты и инвестиционную привлекательность. Выставка представит передовые достижения ведущих российских компаний, научных организаций и наукоемких бизнесов.

На мероприятии запланирован ряд дискуссий, которые будут касаться таких ключевых вопросов, как подготовка кадров, улучшение регулирования и расширение производства. Участники и эксперты дадут оценку тенденциям в данной сфере.

В завершение форума будут подведены итоги и сформулированы предложения по дальнейшему развитию области новых материалов и химии.

Подробно о мероприятиях форума можно узнать на официальном сайте future-forum.tech.

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