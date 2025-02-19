В Москве откроется Форум будущих технологий

Антон Кобяков, советник президента России и ответственный секретарь организационного комитета форума, отметил, что достижение технологического лидерства России невозможно без развития инновационной экономики, сообщает newsnn.ru. Прогресс в области новых материалов и химии является основой для большого количества отраслей и ключевым фактором в развитии других сфер.