В Москве откроется Форум будущих технологий

Posted 19 февраля, 11:06
Published 19 февраля, 11:06
Modified 19 февраля, 11:08
Updated 19 февраля, 11:08
Основная тема форума — «Новые материалы и химия».
Антон Кобяков, советник президента России и ответственный секретарь организационного комитета форума, отметил, что достижение технологического лидерства России невозможно без развития инновационной экономики, сообщает newsnn.ru. Прогресс в области новых материалов и химии является основой для большого количества отраслей и ключевым фактором в развитии других сфер.
Перед началом форума, 18–19 февраля, проходит научная конференция, тема которой- «Материалы будущих технологий». В рамках мероприятия известные ученые представят свои исследования в области новых материалов для перспективных разработок.
В прошлом году форум собрал свыше 1,8 тысячи участников из 19 стран. В этом году участники обсудят развитие отрасли новых материалов и химии, актуальные инновации, инвестиционные проекты и инвестиционную привлекательность. Выставка представит передовые достижения ведущих российских компаний, научных организаций и наукоемких бизнесов.
На мероприятии запланирован ряд дискуссий, которые будут касаться таких ключевых вопросов, как подготовка кадров, улучшение регулирования и расширение производства. Участники и эксперты дадут оценку тенденциям в данной сфере.
В завершение форума будут подведены итоги и сформулированы предложения по дальнейшему развитию области новых материалов и химии.
Подробно о мероприятиях форума можно узнать на официальном сайте future-forum.tech.