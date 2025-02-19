В Нижнем Тагиле имущество ВГОКа выставлено на торги

Posted 19 февраля, 08:06
Published 19 февраля, 08:06
Modified 19 февраля, 08:07
Updated 19 февраля, 08:07
Так, планируется продать административное здание, которое находится в Нижнем Тагиле на улице Фрунзе, 52. Помещение находится под арестом. Его площадь составляет больше одной тысячи квадратных метров. Начальная стоимость здания составляет 27,3 миллиона рублей. Торги пройдут 6 марта.
Ранее представители ВГОКа во время суда с одной из ресурсоснабжающих организаций заявили, что из-за ареста счетов предприятие не может содержать оборудование и опасные объекты, сообщает «Правда УрФО».
По данным «Россетей», на начало 2025 года задолженность ВГОКа за электричество составляла 212 миллионов рублей.
Ранее Росприроднадзором были выявлены нарушения экологического законодательства в работе ВГОКа. Предприятие получило предписание, а также возбуждено административное дело.