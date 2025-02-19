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Posted 19 февраля, 08:06

Published 19 февраля, 08:06

Modified 19 февраля, 08:07

Updated 19 февраля, 08:07

В Нижнем Тагиле имущество ВГОКа выставлено на торги

В Нижнем Тагиле имущество ВГОКа выставлено на торги

19 февраля 2025, 08:06
Фото: tagilcity.ru.
Торги по продаже имущества ОАО «Высокогорский горно-металлургический комбинат» объявило территориальное управление Росимущества в Свердловской области.

Так, планируется продать административное здание, которое находится в Нижнем Тагиле на улице Фрунзе, 52. Помещение находится под арестом. Его площадь составляет больше одной тысячи квадратных метров. Начальная стоимость здания составляет 27,3 миллиона рублей. Торги пройдут 6 марта.

Ранее представители ВГОКа во время суда с одной из ресурсоснабжающих организаций заявили, что из-за ареста счетов предприятие не может содержать оборудование и опасные объекты, сообщает «Правда УрФО».

По данным «Россетей», на начало 2025 года задолженность ВГОКа за электричество составляла 212 миллионов рублей.

Ранее Росприроднадзором были выявлены нарушения экологического законодательства в работе ВГОКа. Предприятие получило предписание, а также возбуждено административное дело.

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#Ирина Кирилова#Экономика#Бизнес#Нижний Тагил#Банкротство#Торги#ВГОК#Предприятие#Екатеринбург
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