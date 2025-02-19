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Posted 19 февраля, 08:36

Published 19 февраля, 08:36

Modified 19 февраля, 08:37

Updated 19 февраля, 08:37

В Серове депутат лишился мандата за прогулы

В Серове депутат лишился мандата за прогулы

19 февраля 2025, 08:36
Фото: 1MI.
В Серове депутат местной думы лишился мандата и-за того, что не посещал заседания в течение шести месяцев.

Согласно регламенту, народные избранники обязаны посещать заседания и комиссии, членами которых они являются. Если же прийти не получается, то аппарат должен быть заранее предупрежден об этом с указанием причин, сообщает прокуратура по Свердловской области.

Провинившимся депутатом оказался Александр Некрасов. Он с апреля по октябрь 2024 года не приходил на заседания думы и не информировал о причинах отсутствия.

В феврале 2023 года в законодательство были внесены изменения. Согласно им, полномочия депутата досрочно прекращаются решением думы, если он отсутствует на заседаниях шесть месяцев подряд без уважительных причин.

В связи с тем, что Некрасов не соблюдал закон, думе было внесено представление с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата. В результате дума решила лишить депутата полномочий.

Напомним, в прошлом году один из депутатов в Свердловской области лишился мандата из-за того, что не отчитался о доходах.

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