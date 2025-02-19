В Серове депутат лишился мандата за прогулы

Posted 19 февраля, 08:36
Published 19 февраля, 08:36
Modified 19 февраля, 08:37
Updated 19 февраля, 08:37
Согласно регламенту, народные избранники обязаны посещать заседания и комиссии, членами которых они являются. Если же прийти не получается, то аппарат должен быть заранее предупрежден об этом с указанием причин, сообщает прокуратура по Свердловской области.
Провинившимся депутатом оказался Александр Некрасов. Он с апреля по октябрь 2024 года не приходил на заседания думы и не информировал о причинах отсутствия.
В феврале 2023 года в законодательство были внесены изменения. Согласно им, полномочия депутата досрочно прекращаются решением думы, если он отсутствует на заседаниях шесть месяцев подряд без уважительных причин.
В связи с тем, что Некрасов не соблюдал закон, думе было внесено представление с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата. В результате дума решила лишить депутата полномочий.
Напомним, в прошлом году один из депутатов в Свердловской области лишился мандата из-за того, что не отчитался о доходах.