В тюрьму за горбушу: иностранец осужден за мошенничество в Екатеринбурге

Posted 19 февраля, 11:22
Published 19 февраля, 11:22
Modified 19 февраля, 11:24
Updated 19 февраля, 11:24
Дело рассматривалось в Екатеринбурге. Обвиняемый трудился в сфере грузоперевозок, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Было доказано, что осенью 2023 года он украл у компании, в которой работал, 19 тонн горбуши. Для этого он использовал фейковые документы. Рыбу якобы доставили в другой город. Теперь он отправится в колонию на 1 год и 3 месяца.
Напомним, что бывший начальник отдела полиции по борьбе с мошенничеством в Нижнем Тагиле осужден на 1,5 года за аферы.