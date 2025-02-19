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Posted 19 февраля, 11:22

Published 19 февраля, 11:22

Modified 19 февраля, 11:24

Updated 19 февраля, 11:24

В Екатеринбурге иностранец отправится в тюрьму за кражу 19 тонн горбуши

В тюрьму за горбушу: иностранец осужден за мошенничество в Екатеринбурге

19 февраля 2025, 11:22
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге иностранец отправится в тюрьму за кражу 19 тонн горбуши

В Екатеринбурге на 1,3 года колонии осужден иностранный гражданин за мошенничество в особо крупном размере. Он похитил 19 тонн горбуши на сумму в 3,2 миллиона рублей.

Дело рассматривалось в Екатеринбурге. Обвиняемый трудился в сфере грузоперевозок, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Было доказано, что осенью 2023 года он украл у компании, в которой работал, 19 тонн горбуши. Для этого он использовал фейковые документы. Рыбу якобы доставили в другой город. Теперь он отправится в колонию на 1 год и 3 месяца.

Напомним, что бывший начальник отдела полиции по борьбе с мошенничеством в Нижнем Тагиле осужден на 1,5 года за аферы.

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