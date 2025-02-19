tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 09:42

Published 19 февраля, 09:42

Modified 19 февраля, 09:44

Updated 19 февраля, 09:44

В Нижнем Тагиле простятся с погибшим на СВО ветераном чеченской войны

Ветеран чеченской войны, боец штурмового отряда в позывным Тагил погиб на СВО

19 февраля 2025, 09:42
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле простятся с погибшим на СВО ветераном чеченской войны

46-летний тагильчанин Денис Бандурин героически погиб в ходе спецоперации. С ним простятся 21 февраля 2025 года.

Военнослужащий был участником чеченской кампании, бойцом штурмового батальона с позывным Тагил. После армии вступил в ряды МВД.

Приняв серьезное решение, отправился на фронт осенью 2023 года, но в ноябре 2024 года погиб. Боец будет награжден Орденом мужества посмертно.

У героя остались жена и дочь, которую, по словам супруги, он очень любил и посвящал ей много свободного времени. Также боец занимался спортом. Знакомые отзываются о Денисе как о честном и достойном человеке.

Фото: Похоронный дом «Реквием»

Прощание с Денисом Бандуриным пройдет 21 февраля в 13.00 в большом зале на Челюскинцев, 47, сообщили TagilCity.ru в похоронном доме «Реквием».

Напомним, 17 февраля в Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО Сергеем Белоноговым, работником УВЗ.

«Цените время». На СВО погиб штурмовик из Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
Участник СВО из Екатеринбурга не получает выплату за ранение из-за решения командира«Орден Мужества посмертно». В Тагиле простятся с погибшим на СВО младшим сержантом«Воюет за полтора кило пельменей в день»: тагильчанин на СВО пожаловался на недоплату
#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Похороны#Военный#Прощание#Екатеринбург#Погиб#СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика