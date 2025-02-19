Ветеран чеченской войны, боец штурмового отряда в позывным Тагил погиб на СВО

Posted 19 февраля, 09:42
Published 19 февраля, 09:42
Modified 19 февраля, 09:44
Updated 19 февраля, 09:44
Военнослужащий был участником чеченской кампании, бойцом штурмового батальона с позывным Тагил. После армии вступил в ряды МВД.
Приняв серьезное решение, отправился на фронт осенью 2023 года, но в ноябре 2024 года погиб. Боец будет награжден Орденом мужества посмертно.
У героя остались жена и дочь, которую, по словам супруги, он очень любил и посвящал ей много свободного времени. Также боец занимался спортом. Знакомые отзываются о Денисе как о честном и достойном человеке.
Прощание с Денисом Бандуриным пройдет 21 февраля в 13.00 в большом зале на Челюскинцев, 47, сообщили TagilCity.ru в похоронном доме «Реквием».
Напомним, 17 февраля в Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО Сергеем Белоноговым, работником УВЗ.