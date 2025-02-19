Ветеран труда РФ Анатолий Лавров скончался в Нижнем Тагиле

Тагильчанин трудился на предприятии много лет. Сначала он работал сварщиком, а в конце карьеры стал уже снабженцем комбината. После выхода на пенсию Анатолий Лавров проработал на этой должности еще 15 лет. Он был неоднократно удостоен благодарностями и высокими наградами, сообщили TagilCity.ru в похоронном доме «Реквием».