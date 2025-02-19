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Posted 19 февраля, 11:27

Published 19 февраля, 11:27

Modified 19 февраля, 11:29

Updated 19 февраля, 11:29

Ветеран труда РФ Анатолий Лавров скончался в Нижнем Тагиле

Ветеран труда РФ Анатолий Лавров скончался в Нижнем Тагиле

19 февраля 2025, 11:27
Фото: 1MI.
После долгой болезни в возрасте 86 лет в Нижнем Тагиле скончался Анатолий Лавров, ветеран труда РФ, бывший работник вагонного депо ВГОКа.

Тагильчанин трудился на предприятии много лет. Сначала он работал сварщиком, а в конце карьеры стал уже снабженцем комбината. После выхода на пенсию Анатолий Лавров проработал на этой должности еще 15 лет. Он был неоднократно удостоен благодарностями и высокими наградами, сообщили TagilCity.ru в похоронном доме «Реквием».

Фото: Похоронный дом «Реквием»

Родные, близкие и коллеги простились с тагильчанином 17 февраля 2025 года. Об Анатолии вспоминают как о большом профессионале своего дела, хорошем наставнике и очень справедливом, трудолюбивом человеке.

Родственники говорят, что ветеран очень любил рыбачить, в юности выступал во многих странах СНГ в составе музыкального ансамбля.

Напомним, 21 февраля в Нижнем Тагиле проводят в последний путь погибшего на СВО Дениса Бандурина.

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