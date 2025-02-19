Завтрак за 7 минут: овсянка с яблоком — новый хит на вашей кухне

Posted 19 февраля, 10:53
Published 19 февраля, 10:53
Modified 19 февраля, 10:55
Updated 19 февраля, 10:55
Этот завтрак не только порадует вкусом, но и напомнит о том, что полезная еда может быть настоящим удовольствием. Всего за 8-10 минут вы сможете приготовить аппетитное блюдо, которое сметут мгновенно. Овсяные блинчики с яблоком можно подавать не только на завтрак, но и в качестве полдника. Рецептом поделился yakutiamedia.ru.
Вам потребуется стакан овсянки, 300 мл молока, 2 яйца, большое яблоко, растительное масло и немного соли и сахара (если вам по душе сладкий вариант).
Овсянку необходимо предварительно замочить в молоке. Затем добавляем натертое яблоко, который не только придаст натуральную сладость, но и сделает блины сочнее. Смешиваем заготовку с яйцами.
Когда овсяное тесто готово, жарим блинчики на раскаленной сковороде с растительным маслом. Важно следить за температурой, чтобы блины не подгорали и готовились равномерно. Золотистая корочка — это знак, что блины готовы. Не делайте блины большими — маленькие удобнее переворачивать, к тому же они лучше пропекаются.
Подавайте блины горячими с медом, йогуртом или свежими фруктами. Этот завтрак станет настоящим угощением для всей семьи. Попробуйте этот рецепт уже сегодня и создайте кулинарный шедевр, который никого не оставит равнодушным.
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