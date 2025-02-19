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Posted 19 февраля, 10:53

Published 19 февраля, 10:53

Modified 19 февраля, 10:55

Updated 19 февраля, 10:55

Завтрак за 7 минут: овсянка с яблоком — новый хит на вашей кухне

Завтрак за 7 минут: овсянка с яблоком — новый хит на вашей кухне

19 февраля 2025, 10:53
Фото: Изображение от valeria_aksakova на Freepik.
Рубрика
Еда и напитки
Если вы устали от однообразных каш и бутербродов, можно попробовать удивить своих домочадцев новинкой — овсяными блинами с яблоком.

Этот завтрак не только порадует вкусом, но и напомнит о том, что полезная еда может быть настоящим удовольствием. Всего за 8-10 минут вы сможете приготовить аппетитное блюдо, которое сметут мгновенно. Овсяные блинчики с яблоком можно подавать не только на завтрак, но и в качестве полдника. Рецептом поделился yakutiamedia.ru.

Вам потребуется стакан овсянки, 300 мл молока, 2 яйца, большое яблоко, растительное масло и немного соли и сахара (если вам по душе сладкий вариант).

Овсянку необходимо предварительно замочить в молоке. Затем добавляем натертое яблоко, который не только придаст натуральную сладость, но и сделает блины сочнее. Смешиваем заготовку с яйцами.

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Когда овсяное тесто готово, жарим блинчики на раскаленной сковороде с растительным маслом. Важно следить за температурой, чтобы блины не подгорали и готовились равномерно. Золотистая корочка — это знак, что блины готовы. Не делайте блины большими — маленькие удобнее переворачивать, к тому же они лучше пропекаются.

Подавайте блины горячими с медом, йогуртом или свежими фруктами. Этот завтрак станет настоящим угощением для всей семьи. Попробуйте этот рецепт уже сегодня и создайте кулинарный шедевр, который никого не оставит равнодушным.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Мед#Кулинария#Яблоко#Блины#Завтрак#Рецепт#КЦ#Еда и напитки#Овсянка#Полезное питание#Йогурт
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