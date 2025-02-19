Завтрак за 7 минут: овсянка с яблоком — новый хит на вашей кухне

Этот завтрак не только порадует вкусом, но и напомнит о том, что полезная еда может быть настоящим удовольствием. Всего за 8-10 минут вы сможете приготовить аппетитное блюдо, которое сметут мгновенно. Овсяные блинчики с яблоком можно подавать не только на завтрак, но и в качестве полдника. Рецептом поделился yakutiamedia.ru.