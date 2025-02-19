Женщина выпала из автобуса в Екатеринбурге

Утром произошло ДТП на улице Академика Бардина. Водитель поехал, не закрыв двери. Вследствие этого пассажирка, не успевшая зайти внутрь, выпала из автобуса. Пострадавшую отвезли в больницу, где ее осмотрели врачи и отпустили домой, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.