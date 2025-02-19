Женщина выпала из автобуса в Екатеринбурге

Posted 19 февраля, 08:52
Published 19 февраля, 08:52
Modified 19 февраля, 08:54
Updated 19 февраля, 08:54
Утром произошло ДТП на улице Академика Бардина. Водитель поехал, не закрыв двери. Вследствие этого пассажирка, не успевшая зайти внутрь, выпала из автобуса. Пострадавшую отвезли в больницу, где ее осмотрели врачи и отпустили домой, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.
Еще одна авария случилась на Белореченской улице. Когда началось движение автобуса от остановки, в салоне упала пожилая женщина и травмировала ногу. Ее отвезли в клинику.
Напомним, 18 февраля в Богдановичском районе 12-летний школьник переходил дорогу в неположенном месте и попал под машину.