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Posted 19 февраля, 08:52

Published 19 февраля, 08:52

Modified 19 февраля, 08:54

Updated 19 февраля, 08:54

Женщина выпала из автобуса в Екатеринбурге

Женщина выпала из автобуса в Екатеринбурге

19 февраля 2025, 08:52
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В Екатеринбурге произошли два ДТП с автобусами, в которых пострадали пассажиры. Обе аварии случились 18 февраля 2025 года.

Утром произошло ДТП на улице Академика Бардина. Водитель поехал, не закрыв двери. Вследствие этого пассажирка, не успевшая зайти внутрь, выпала из автобуса. Пострадавшую отвезли в больницу, где ее осмотрели врачи и отпустили домой, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.

Еще одна авария случилась на Белореченской улице. Когда началось движение автобуса от остановки, в салоне упала пожилая женщина и травмировала ногу. Ее отвезли в клинику.

Напомним, 18 февраля в Богдановичском районе 12-летний школьник переходил дорогу в неположенном месте и попал под машину.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Автобус#Пассажиры#ЧП#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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