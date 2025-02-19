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Posted 19 февраля, 06:57

Published 19 февраля, 06:57

Modified 19 февраля, 06:59

Updated 19 февраля, 06:59

Женщину в Свердловской области будут судить за смерть сына в пожаре

Женщину в Свердловской области будут судить за смерть сына в пожаре

19 февраля 2025, 06:57
Фото: Изображение Midjourney.
Жительница деревни Хомутинина в Талицком районе нарушила правила безопасности в обращении с огнем, из-за чего скончался ее двухлетний сын. Происшествие случилось 10 декабря 2024 года.

Женщина затопила печь в доме и оставила ее открытой. После этого она вышла на улицу, а в доме оставался ее сын в детской кроватке, которая стояла около печи, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате произошло возгорание. Огонь распространился сначала на потолок и стены, а затем по всему дому. Вследствие пожара погиб ребенок. В отношении свердловчанки возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Напомним, жителя Первоуральска приговорили к 18 годам тюрьмы за убийство падчерицы.

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