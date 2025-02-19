Женщину в Свердловской области будут судить за смерть сына в пожаре

Posted 19 февраля, 06:57
Published 19 февраля, 06:57
Modified 19 февраля, 06:59
Updated 19 февраля, 06:59
Женщина затопила печь в доме и оставила ее открытой. После этого она вышла на улицу, а в доме оставался ее сын в детской кроватке, которая стояла около печи, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В результате произошло возгорание. Огонь распространился сначала на потолок и стены, а затем по всему дому. Вследствие пожара погиб ребенок. В отношении свердловчанки возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.