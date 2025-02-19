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Posted 19 февраля, 08:49

Published 19 февраля, 08:49

Modified 19 февраля, 08:51

Updated 19 февраля, 08:51

Житель Нижнего Тагила с ножом украл из «Монетки» коньяк и женские колготки

Житель Нижнего Тагила с ножом украл из «Монетки» коньяк и женские колготки

19 февраля 2025, 08:49
Фото: 1MI.
Житель Нижнего Тагила попался на краже бутылки коньяка и женских колготок в «Монетке». Дело уже передано в суд. 46-летнего мужчину обвинили в разбое с целью хищения.

По данным следствия, обвиняемый в ноябре 2024 года находился в продуктовом магазине «Монетка». Он решил украсть коньяк и женские колготки. Однако мужчину вовремя заметила сотрудница магазина, которая попыталась его остановить.

Тогда тагильчанин достал нож и стал угрожать женщине и еще одному посетителю расправой. В результате ему удалось скрыться. Общая стоимость ущерба составила чуть больше 700 рублей.

Известно, что за аналогичные преступления житель Нижнего Тагила уже был осужден ранее. Текущее дело передано в Дзержинский районный суд.

Ранее житель Свердловской области устроил дебош в церкви в Подмосковье. Он избил сотрудниц и повредил имущество в помещении.

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