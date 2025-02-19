Житель Нижнего Тагила с ножом украл из «Монетки» коньяк и женские колготки

Posted 19 февраля, 08:49
Published 19 февраля, 08:49
Modified 19 февраля, 08:51
Updated 19 февраля, 08:51
По данным следствия, обвиняемый в ноябре 2024 года находился в продуктовом магазине «Монетка». Он решил украсть коньяк и женские колготки. Однако мужчину вовремя заметила сотрудница магазина, которая попыталась его остановить.
Тогда тагильчанин достал нож и стал угрожать женщине и еще одному посетителю расправой. В результате ему удалось скрыться. Общая стоимость ущерба составила чуть больше 700 рублей.
Известно, что за аналогичные преступления житель Нижнего Тагила уже был осужден ранее. Текущее дело передано в Дзержинский районный суд.
Ранее житель Свердловской области устроил дебош в церкви в Подмосковье. Он избил сотрудниц и повредил имущество в помещении.