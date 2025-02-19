Житель Свердловской области спас на трассе незнакомца с тяжелыми травмами

Posted 19 февраля, 09:30
Published 19 февраля, 09:30
Modified 19 февраля, 09:31
Updated 19 февраля, 09:31
Мужчина привез пострадавшего в больницу и сообщил, что нашел его на обочине на выезде из Екатеринбурга. Он был весь в травмах, без документов и телефона, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Пациент имеет тяжелые травмы — кровоизлияния и ушиб головного мозга, контузию и ушибы. На данный момент за его жизнь сражаются врачи. на вид молодому человеку около 23 лет, у него неславянская внешность. На нем была надета салатовая куртка, темные штаны, две кофты салатового и серого цвета и черная шапка.
Силовики пока устанавливают личность неизвестного.