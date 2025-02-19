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Posted 19 февраля, 09:30

Published 19 февраля, 09:30

Modified 19 февраля, 09:31

Updated 19 февраля, 09:31

Житель Свердловской области спас на трассе незнакомца с тяжелыми травмами

Житель Свердловской области спас на трассе незнакомца с тяжелыми травмами

19 февраля 2025, 09:30
Фото: 1MI.
Житель Кировградского округа Свердловской области встретил на трассе мужчину. У него были тяжелые травмы. Свердловчанин привез его в больницу. Кем является пострадавший и почему он находился в таком состоянии неизвестно.

Мужчина привез пострадавшего в больницу и сообщил, что нашел его на обочине на выезде из Екатеринбурга. Он был весь в травмах, без документов и телефона, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Пациент имеет тяжелые травмы — кровоизлияния и ушиб головного мозга, контузию и ушибы. На данный момент за его жизнь сражаются врачи. на вид молодому человеку около 23 лет, у него неславянская внешность. На нем была надета салатовая куртка, темные штаны, две кофты салатового и серого цвета и черная шапка.

Силовики пока устанавливают личность неизвестного.

Ранее стало известно, что в Свердловской области пропал военнослужащий. Его разыскивают.

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