Житель Свердловской области спас на трассе незнакомца с тяжелыми травмами

Пациент имеет тяжелые травмы — кровоизлияния и ушиб головного мозга, контузию и ушибы. На данный момент за его жизнь сражаются врачи. на вид молодому человеку около 23 лет, у него неславянская внешность. На нем была надета салатовая куртка, темные штаны, две кофты салатового и серого цвета и черная шапка.