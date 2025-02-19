Жительница Нижнего Тагила получала пособие за ребенка в детдоме

Posted 19 февраля, 13:15
Published 19 февраля, 13:15
Modified 19 февраля, 13:17
Updated 19 февраля, 13:17
Несмотря на ограничение в родительских правах и отсутствие совместного проживания с дочерью, тагильчанка скрыла эти факты и получила более 150 тысяч рублей.
Суд ограничил свободу нарушительницы сроком на 6 месяцев. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании незаконно полученных средств.
Известно, что у тагильчанки есть еще 2 дочери, в отношении которых она также ограничена в родительских правах, рассказали в облпрокуратуре.
Ранее сообщалось, что екатеринбурженку оштрафовали на миллион рублей за мошенничество с маткапиталом.