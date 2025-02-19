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Posted 19 февраля, 13:15

Published 19 февраля, 13:15

Modified 19 февраля, 13:17

Updated 19 февраля, 13:17

Жительница Нижнего Тагила получала пособие за ребенка в детдоме

Жительница Нижнего Тагила получала пособие за ребенка в детдоме

19 февраля 2025, 13:15
Фото: 1MI.
Тагильчанка незаконно получала пособие на ребенка, который в это время проживал в детдоме.

Несмотря на ограничение в родительских правах и отсутствие совместного проживания с дочерью, тагильчанка скрыла эти факты и получила более 150 тысяч рублей.

Суд ограничил свободу нарушительницы сроком на 6 месяцев. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании незаконно полученных средств.

Известно, что у тагильчанки есть еще 2 дочери, в отношении которых она также ограничена в родительских правах, рассказали в облпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что екатеринбурженку оштрафовали на миллион рублей за мошенничество с маткапиталом.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Суд#Мошенничество#Екатеринбург#Инцидент
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