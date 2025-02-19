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Posted 19 февраля, 10:20

Published 19 февраля, 10:20

Modified 19 февраля, 10:22

Updated 19 февраля, 10:22

Зима без снега: как спасти яблони и груши от вымерзания

Зима без снега: как спасти яблони и груши от вымерзания

19 февраля 2025, 10:20
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Снежный покров — естественная защита деревьев от зимних холодов. Но что делать, если зима выдалась бесснежной? Эксперты предлагают способы защиты плодовых деревьев от вымерзания даже в таких условиях.

По словам кандидата сельскохозяйственный наук Николая Хромова, защитить плодовые деревья в саду от вымерзания и любых погодных аномалий зимой можно только с помощью правильной агротехники. И мелочей в этом деле нет.

Мульчирование — теплое одеяло для корней

Мульчирование прикорневой зоны — один из самых эффективных способов защитить корневую систему от промерзания. Слой мульчи толщиной 10-15 см создает теплоизоляционный барьер, предотвращая резкие колебания температуры почвы. В качестве мульчи можно использовать торф, перегной, солому, опилки, хвою или сухие листья. Важно распределить мульчу равномерно вокруг ствола, отступив 10-15 см от него, чтобы предотвратить прение коры.

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Слой мульчи должен быть рыхлым, уплотнять его, утрамбовывая ногами, нельзя. Поверх слоя мульчи можно уложить ветки еловых лап, они задержат весь снег, что выпадет, даже если его будет крайне мало, — советует Николай Хромов.

Укрытие стволов — защита от морозов и грызунов

Молодые деревца особенно чувствительны к морозам. Защитить их стволы можно с помощью различных материалов: мешковины, спанбонда, лапника. Оберните ствол выбранным материалом в несколько слоев, закрепив его веревкой. Такое укрытие не только защитит от мороза, но и предотвратит повреждения коры грызунами. Для дополнительной защиты от грызунов можно использовать специальные отпугивающие средства.

Побелка — защита от солнечных ожогов

Если не побелили или не покрасили стволы и основания скелетных сучьев заранее, то можно сделать это зимой, — говорит эксперт.

Зимнее солнце, отражаясь от снега (если он все-таки выпадет), может вызвать ожоги коры. Побелка стволов и основных скелетных ветвей специальным садовым раствором защитит деревья от солнечных ожогов и перепадов температур. Побелку лучше проводить в сухую погоду поздней осенью или ранней зимой, но при необходимости можно сделать это и сейчас.

Залог будущего урожая — правильная подготовка яблонь к зимовке
Залог будущего урожая — правильная подготовка яблонь к зимовке. Фото: 1MI

Снегозадержание — создаем снежный покров своими руками

Если снег все же выпадает, пусть даже в небольшом количестве, необходимо максимально его сохранить в приствольных кругах. Для этого можно использовать щиты, ветки, доски, создавая препятствия для ветра и задерживая снег. Чем толще снежный покров, тем лучше защищены корни деревьев от мороза.

Правильный полив — залог успешной зимовки

Обильный полив поздней осенью поможет деревьям накопить достаточное количество влаги и лучше перенести зимние морозы, отмечает Николай Хромов. Поливать нужно после опадения листьев, но до наступления устойчивых морозов.

Выбираем морозостойкие сорта

При посадке новых деревьев отдавайте предпочтение морозостойким сортам, адаптированным к вашему региону. Это значительно снизит риск вымерзания и повысит шансы на получение хорошего урожая.

Ранее эксперты рассказали о базовых правилах ухода за подовыми деревьями зимой.

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