Зима без снега: как спасти яблони и груши от вымерзания

Молодые деревца особенно чувствительны к морозам. Защитить их стволы можно с помощью различных материалов: мешковины, спанбонда, лапника. Оберните ствол выбранным материалом в несколько слоев, закрепив его веревкой. Такое укрытие не только защитит от мороза, но и предотвратит повреждения коры грызунами. Для дополнительной защиты от грызунов можно использовать специальные отпугивающие средства.