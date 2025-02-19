Зима без снега: как спасти яблони и груши от вымерзания

Posted 19 февраля, 10:20
Published 19 февраля, 10:20
Modified 19 февраля, 10:22
Updated 19 февраля, 10:22
По словам кандидата сельскохозяйственный наук Николая Хромова, защитить плодовые деревья в саду от вымерзания и любых погодных аномалий зимой можно только с помощью правильной агротехники. И мелочей в этом деле нет.
Мульчирование прикорневой зоны — один из самых эффективных способов защитить корневую систему от промерзания. Слой мульчи толщиной 10-15 см создает теплоизоляционный барьер, предотвращая резкие колебания температуры почвы. В качестве мульчи можно использовать торф, перегной, солому, опилки, хвою или сухие листья. Важно распределить мульчу равномерно вокруг ствола, отступив 10-15 см от него, чтобы предотвратить прение коры.
Слой мульчи должен быть рыхлым, уплотнять его, утрамбовывая ногами, нельзя. Поверх слоя мульчи можно уложить ветки еловых лап, они задержат весь снег, что выпадет, даже если его будет крайне мало, — советует Николай Хромов.
Молодые деревца особенно чувствительны к морозам. Защитить их стволы можно с помощью различных материалов: мешковины, спанбонда, лапника. Оберните ствол выбранным материалом в несколько слоев, закрепив его веревкой. Такое укрытие не только защитит от мороза, но и предотвратит повреждения коры грызунами. Для дополнительной защиты от грызунов можно использовать специальные отпугивающие средства.
Если не побелили или не покрасили стволы и основания скелетных сучьев заранее, то можно сделать это зимой, — говорит эксперт.
Зимнее солнце, отражаясь от снега (если он все-таки выпадет), может вызвать ожоги коры. Побелка стволов и основных скелетных ветвей специальным садовым раствором защитит деревья от солнечных ожогов и перепадов температур. Побелку лучше проводить в сухую погоду поздней осенью или ранней зимой, но при необходимости можно сделать это и сейчас.
Если снег все же выпадает, пусть даже в небольшом количестве, необходимо максимально его сохранить в приствольных кругах. Для этого можно использовать щиты, ветки, доски, создавая препятствия для ветра и задерживая снег. Чем толще снежный покров, тем лучше защищены корни деревьев от мороза.
Обильный полив поздней осенью поможет деревьям накопить достаточное количество влаги и лучше перенести зимние морозы, отмечает Николай Хромов. Поливать нужно после опадения листьев, но до наступления устойчивых морозов.
При посадке новых деревьев отдавайте предпочтение морозостойким сортам, адаптированным к вашему региону. Это значительно снизит риск вымерзания и повысит шансы на получение хорошего урожая.
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