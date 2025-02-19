tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 09:24

Published 19 февраля, 09:24

Modified 19 февраля, 09:26

Updated 19 февраля, 09:26

Звезды «Битвы экстрасенсов» раскрыли тайны сельского ДК под Нижним Тагилом

Звезды «Битвы экстрасенсов» раскрыли тайны сельского ДК под Нижним Тагилом

19 февраля 2025, 09:24
Фото: tagilcity.ru.
Директор Дома культуры в селе Николо-Павловское Татьяна Шешукова рассказала о том, как проходили съемки «Битвы экстрасенсов».

По словам Татьяны, серию снимали почти сутки. Сценария при этом никакого не было. Больше всего женщину поразил медиум Александр Шепс. По словам директора ДК, он говорил сокровенные вещи, которые невозможно пробить через интернет и другие источники.

Татьяна утверждает, что братья Шепс всех успокоили, заверив, что призраки безопасны. Они охраняют культурное учреждение. Причем, по мнению Александра это призрак бывшего директора ДК, а Олег заявил, что это бывший вахтер. Третья участница битвы — Ольга — увидела, что на этом месте было кладбище и здесь гуляет совсем другой призрак.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Тагила собрались посмотреть на братьев Шепс за работой.

Братья-экстрасенсы Шепс ищут в селе под Тагилом привидение
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Съемки#Екатеринбург#Съемки фильма
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика