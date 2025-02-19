Звезды «Битвы экстрасенсов» раскрыли тайны сельского ДК под Нижним Тагилом

Татьяна утверждает, что братья Шепс всех успокоили, заверив, что призраки безопасны. Они охраняют культурное учреждение. Причем, по мнению Александра это призрак бывшего директора ДК, а Олег заявил, что это бывший вахтер. Третья участница битвы — Ольга — увидела, что на этом месте было кладбище и здесь гуляет совсем другой призрак.