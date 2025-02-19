Звезды «Битвы экстрасенсов» раскрыли тайны сельского ДК под Нижним Тагилом

Posted 19 февраля, 09:24
Published 19 февраля, 09:24
Modified 19 февраля, 09:26
Updated 19 февраля, 09:26
По словам Татьяны, серию снимали почти сутки. Сценария при этом никакого не было. Больше всего женщину поразил медиум Александр Шепс. По словам директора ДК, он говорил сокровенные вещи, которые невозможно пробить через интернет и другие источники.
Татьяна утверждает, что братья Шепс всех успокоили, заверив, что призраки безопасны. Они охраняют культурное учреждение. Причем, по мнению Александра это призрак бывшего директора ДК, а Олег заявил, что это бывший вахтер. Третья участница битвы — Ольга — увидела, что на этом месте было кладбище и здесь гуляет совсем другой призрак.