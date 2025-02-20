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Posted 20 февраля, 13:25

Published 20 февраля, 13:25

Modified 20 февраля, 13:27

Updated 20 февраля, 13:27

Аспирин — доступное средство для подкормки рассады в домашних условиях

1 таблетка в воду — рассада на окне колосится круче лебеды: трюк опытных дачников

20 февраля 2025, 13:25
Фото: Изображение Midjourney. Аспирин — доступное средство для подкормки рассады в домашних условиях
Рубрика
Дом и сад
Обычный аспирин, который есть в вашей аптечке, часто используется в садоводстве для подкормки рассады. Он не только укрепляет растения, но и защищает их от болезней.

Аспирин — это не только лекарство от головной боли. Содержащиеся в этом препарате вещества помогают кустикам рассады лучше противостоять стрессам, инфекциям и неблагоприятным условиям. Кроме того, аспирин ускоряет обменные процессы.

Приготовить подкормку легко. Одну таблетку аспирина (500 мг) растворите в 1 литре теплой отстоявшейся воды. Перелейте раствор в распылитель и опрыскивайте растения, стараясь смочить всю листву.

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Такую обработку проводят раз в две недели. Делать это чаще не стоит: избыток кислоты так же вреден для рассады, как и ее недостаток. Особенно важны обработки перед пикировкой или пересадкой в открытый грунт. В это время растения испытывают сильный стресс, а аспирин помогает им легче адаптироваться.

Если все сделано правильно, то листья растений приобретут насыщенный зеленый цвет, а корневая система укрепится.

Если вы опасаетесь использовать этот метод, поэкспериментируйте на одном кустике и убедитесь, что раствор аспирина действительно творит чудеса, пишет progoroduhta.ru.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Рассада#Подкормка#Дом и сад#КЦ#Садоводство#Аспирин
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