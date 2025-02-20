1 таблетка в воду — рассада на окне колосится круче лебеды: трюк опытных дачников

Такую обработку проводят раз в две недели. Делать это чаще не стоит: избыток кислоты так же вреден для рассады, как и ее недостаток. Особенно важны обработки перед пикировкой или пересадкой в открытый грунт. В это время растения испытывают сильный стресс, а аспирин помогает им легче адаптироваться.