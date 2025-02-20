1 таблетка в воду — рассада на окне колосится круче лебеды: трюк опытных дачников

Posted 20 февраля, 13:25
Published 20 февраля, 13:25
Modified 20 февраля, 13:27
Updated 20 февраля, 13:27
Аспирин — это не только лекарство от головной боли. Содержащиеся в этом препарате вещества помогают кустикам рассады лучше противостоять стрессам, инфекциям и неблагоприятным условиям. Кроме того, аспирин ускоряет обменные процессы.
Приготовить подкормку легко. Одну таблетку аспирина (500 мг) растворите в 1 литре теплой отстоявшейся воды. Перелейте раствор в распылитель и опрыскивайте растения, стараясь смочить всю листву.
Такую обработку проводят раз в две недели. Делать это чаще не стоит: избыток кислоты так же вреден для рассады, как и ее недостаток. Особенно важны обработки перед пикировкой или пересадкой в открытый грунт. В это время растения испытывают сильный стресс, а аспирин помогает им легче адаптироваться.
Если все сделано правильно, то листья растений приобретут насыщенный зеленый цвет, а корневая система укрепится.
Если вы опасаетесь использовать этот метод, поэкспериментируйте на одном кустике и убедитесь, что раствор аспирина действительно творит чудеса, пишет progoroduhta.ru.