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Posted 20 февраля, 13:46

Published 20 февраля, 13:46

Modified 20 февраля, 13:48

Updated 20 февраля, 13:48

55,4 миллиона выделено в Нижнем Тагиле на благоустройство «Кургана памяти»

55,4 миллиона выделено в Нижнем Тагиле на благоустройство «Кургана памяти»

20 февраля 2025, 13:46
Фото: Владислав Пинаев.
Подрядчика для благоустройства воинского захоронения «Курган памяти» ищет администрация Нижнего Тагила. На работы выделено почти 55,4 миллиона рублей.

Выполнение работ поделено на несколько этапов, при этом необходимо использовать только сертифицированные материалы и оборудование. К реконструкции строители должны приступить 12 мая и сдать объект до 30 сентября 2025 года.

Общая площадь благоустройства территории на пересечении улиц Алтайская и Володарского составит 1,1 гектара. Там будет реконструирована пешеходная зона, появятся новые фонари и видеонаблюдение, скамейки и урны.

Планируется сохранить существующие зеленые насаждения, а также высадить новые деревья и кустарники, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев показал эскиз реконструкции «Кургана памяти».

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