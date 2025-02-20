55,4 миллиона выделено в Нижнем Тагиле на благоустройство «Кургана памяти»

Posted 20 февраля, 13:46
Published 20 февраля, 13:46
Modified 20 февраля, 13:48
Updated 20 февраля, 13:48
Выполнение работ поделено на несколько этапов, при этом необходимо использовать только сертифицированные материалы и оборудование. К реконструкции строители должны приступить 12 мая и сдать объект до 30 сентября 2025 года.
Общая площадь благоустройства территории на пересечении улиц Алтайская и Володарского составит 1,1 гектара. Там будет реконструирована пешеходная зона, появятся новые фонари и видеонаблюдение, скамейки и урны.
Планируется сохранить существующие зеленые насаждения, а также высадить новые деревья и кустарники, выяснила редакция TagilCity.ru.