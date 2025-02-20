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Posted 20 февраля, 10:10

Published 20 февраля, 10:10

Modified 20 февраля, 10:12

Updated 20 февраля, 10:12

9 лет колонии получил подросток из Екатеринбурга за убийство 17-летней подруги

9 лет колонии получил подросток из Екатеринбурга за убийство 17-летней подруги

20 февраля 2025, 10:10
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге осужден несовершеннолетний, который избил, а затем зарезал свою 17-летнюю знакомую. Он оправится в тюрьму на девять лет.

Юноша был признан виновным в убийстве. В начале августа 2023 года он поссорился со своей знакомой. В одной из квартир дома на улице Надеждинской подросток сначала избил ее, а затем взял нож и ударил в шею. В результате девушка скончалась на месте убийства.

Теперь он проведет в воспитательной колонии девять лет. Кроме того, родные погибшей получат компенсацию в 3,5 миллиона рублей.

Молодой человек не признал вину в инкриминируемом деянии, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, житель Первоуральска осужден на 18 лет за убийство малолетней дочери своей сожительницы.

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