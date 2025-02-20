9 лет колонии получил подросток из Екатеринбурга за убийство 17-летней подруги

Posted 20 февраля, 10:10
Published 20 февраля, 10:10
Modified 20 февраля, 10:12
Updated 20 февраля, 10:12
Юноша был признан виновным в убийстве. В начале августа 2023 года он поссорился со своей знакомой. В одной из квартир дома на улице Надеждинской подросток сначала избил ее, а затем взял нож и ударил в шею. В результате девушка скончалась на месте убийства.
Теперь он проведет в воспитательной колонии девять лет. Кроме того, родные погибшей получат компенсацию в 3,5 миллиона рублей.
Молодой человек не признал вину в инкриминируемом деянии, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.