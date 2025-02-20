Барельеф в честь погибшего офицера появился в Суворовском училище Екатеринбурга

Posted 20 февраля, 16:22
Published 20 февраля, 16:22
Modified 20 февраля, 16:24
Updated 20 февраля, 16:24
На мероприятии в четверг, 20 февраля, присутствовали представители командования ЦВО, его родные и близкие. Мать героя, Лилия Тодчук, отметила, что гордится сыном и благодарна училищу за сохранение памяти и уважение к его подвигу., рассказали в пресс-службе ЦВО.
Выпускник 2012 года, Евгений с детства мечтал стать офицером. Мужчина погиб в 2023 году в ходе специальной военной операции. Находясь под вражеским обстрелом, он выполнил задачу по разведке путей передвижения противника и отражению атак. Проявив храбрость, офицер пожертвовал собой ради успеха операции и жизни своих товарищей. Его посмертно наградили Золотой Звездой Героя России.
На церемонии открытия личный состав училища и гости возложили цветы к памятному барельефу.