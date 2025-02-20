tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 16:22

Published 20 февраля, 16:22

Modified 20 февраля, 16:24

Updated 20 февраля, 16:24

В Екатеринбурге увековечили память Героя России Евгения Тодчука

Барельеф в честь погибшего офицера появился в Суворовском училище Екатеринбурга

20 февраля 2025, 16:22
Фото: пресс-служба ЦВО.

В Екатеринбурге увековечили память Героя России Евгения Тодчука

В Екатеринбурге открыт барельеф в память о Евгении Тодчуке, офицере и Герое России. Он погиб в 2023 году. Церемония состоялась в Суворовском училище, где Евгений осваивал военное искусство.

На мероприятии в четверг, 20 февраля, присутствовали представители командования ЦВО, его родные и близкие. Мать героя, Лилия Тодчук, отметила, что гордится сыном и благодарна училищу за сохранение памяти и уважение к его подвигу., рассказали в пресс-службе ЦВО.

Выпускник 2012 года, Евгений с детства мечтал стать офицером. Мужчина погиб в 2023 году в ходе специальной военной операции. Находясь под вражеским обстрелом, он выполнил задачу по разведке путей передвижения противника и отражению атак. Проявив храбрость, офицер пожертвовал собой ради успеха операции и жизни своих товарищей. Его посмертно наградили Золотой Звездой Героя России.

На церемонии открытия личный состав училища и гости возложили цветы к памятному барельефу.

В Екатеринбурге отец погибшего солдата не может получить выплаты на него из-за путаницы в бумагах.

В Первоуральске бойцу СВО не могут поставить памятник из-за даты смерти
Узнать подробнее
Читайте также:
Свердловский участник СВО 9 месяцев не получал зарплату из-за бюрократической ошибкиВ Екатеринбурге вернувшемуся из плена бойцу СВО наконец перечислили выплатыВ зоне СВО погиб тагильчанин-работник Уралвагонзавода Сергей Белоногов
#Дарья Бобровицкая#Общество#Память#Екатеринбург#Суворовское училище#Боец СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика