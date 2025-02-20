Барельеф в честь погибшего офицера появился в Суворовском училище Екатеринбурга

Выпускник 2012 года, Евгений с детства мечтал стать офицером. Мужчина погиб в 2023 году в ходе специальной военной операции. Находясь под вражеским обстрелом, он выполнил задачу по разведке путей передвижения противника и отражению атак. Проявив храбрость, офицер пожертвовал собой ради успеха операции и жизни своих товарищей. Его посмертно наградили Золотой Звездой Героя России.