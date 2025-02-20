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Posted 20 февраля, 10:44

Published 20 февраля, 10:44

Modified 20 февраля, 10:46

Updated 20 февраля, 10:46

Число заявлений о банкротстве в Свердловской области выросло в 10 раз за 6 лет

Число заявлений о банкротстве в Свердловской области выросло в 10 раз за 6 лет

20 февраля 2025, 10:44
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области количество заявок о банкротстве от местных жителей увеличилось до 16 тысяч за последние 6 лет. Так, в 2018 году было более 1700 обращений, а в 2024 году — более 16 тысяч.

Судебная практика по таким делам формируется на уровне арбитражного, окружного и Верховного судов, рассказала зампреда регионального арбитражного суда Светлана Сушкова во время пресс-конференции.

При этом Сушкова отметила, что в 2024 году вышеуказанных заявок было подано 972 — это более, чем на 52% меньше в сравнении с предыдущим годом, в котором таких заявлений было 2041.

Это связано с тем, что в конце мая минувшего года уровень долга для юрлиц, при котором можно подать такое заявление, увеличился с 300 тысяч до двух миллионов рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле на 10% увеличили пособие на погребение.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Суд#Статистика#Арбитражный суд#Банкротство#Долг#Юридические лица#Заявления#Екатеринбург
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