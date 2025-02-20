Число заявлений о банкротстве в Свердловской области выросло в 10 раз за 6 лет

Posted 20 февраля, 10:44
Published 20 февраля, 10:44
Modified 20 февраля, 10:46
Updated 20 февраля, 10:46
Судебная практика по таким делам формируется на уровне арбитражного, окружного и Верховного судов, рассказала зампреда регионального арбитражного суда Светлана Сушкова во время пресс-конференции.
При этом Сушкова отметила, что в 2024 году вышеуказанных заявок было подано 972 — это более, чем на 52% меньше в сравнении с предыдущим годом, в котором таких заявлений было 2041.
Это связано с тем, что в конце мая минувшего года уровень долга для юрлиц, при котором можно подать такое заявление, увеличился с 300 тысяч до двух миллионов рублей.