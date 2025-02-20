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Posted 20 февраля, 13:03

Published 20 февраля, 13:03

Modified 20 февраля, 13:05

Updated 20 февраля, 13:05

До 58 рублей подорожал картофель в Свердловской области

До 58 рублей подорожал картофель в Свердловской области

20 февраля 2025, 13:03
Фото: 1MI.
Цена килограмма картофеля по данным на 17 февраля в Свердловской области в среднем составила 57,59 рубля. За неделю корнеплод подорожал на 3,31%.

Между тем, в Нижнем Тагиле цена на картофель в некоторых магазинах уже достигает 95 рублей за килограмм.

В «Магните» килограмм белорусской картошки по 95 рублей продается, кошмар. Да и наша тоже не дешевая, 51 рубль стоит. И это еще считается социальной ценой, — написала в редакцию TagilCity.ru жительница города Олеся.
Цена на картофель в «Магните» в Нижнем Тагиле 19 февраля 2025 года
Цена на картофель в «Магните» в Нижнем Тагиле 19 февраля 2025 года
Цена на картофель в «Магните» в Нижнем Тагиле 19 февраля 2025 года. Фото: tagilcity.ru

Среди подорожавших овощей статисты также выделили капусту по 58,84 рубля (+2,13%), лук по 52,39 рубля (+0,59%) и помидоры по 267,05 рубля (+5,37%). Немного дешевле, чем неделей ранее, свердловчане могли купить морковь, свеклу и огурцы.

Что касается других продуктов, то в регионе немного понялись цены на молоко и сметану, сахар и соль, пшеничный хлеб и макароны.

Напомним, неделей ранее цена на картофель в Свердловской области выросла почти на 8%, до 55,77 рубля.

Огурцы и водка подорожали в Свердловской области
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