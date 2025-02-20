До 58 рублей подорожал картофель в Свердловской области

Posted 20 февраля, 13:03
Published 20 февраля, 13:03
Modified 20 февраля, 13:05
Updated 20 февраля, 13:05
Между тем, в Нижнем Тагиле цена на картофель в некоторых магазинах уже достигает 95 рублей за килограмм.
В «Магните» килограмм белорусской картошки по 95 рублей продается, кошмар. Да и наша тоже не дешевая, 51 рубль стоит. И это еще считается социальной ценой, — написала в редакцию TagilCity.ru жительница города Олеся.
Среди подорожавших овощей статисты также выделили капусту по 58,84 рубля (+2,13%), лук по 52,39 рубля (+0,59%) и помидоры по 267,05 рубля (+5,37%). Немного дешевле, чем неделей ранее, свердловчане могли купить морковь, свеклу и огурцы.
Что касается других продуктов, то в регионе немного понялись цены на молоко и сметану, сахар и соль, пшеничный хлеб и макароны.
Напомним, неделей ранее цена на картофель в Свердловской области выросла почти на 8%, до 55,77 рубля.