«Домклик»: В РФ кв. м. готового коттеджа на 66% дешевле, чем у квартиры в новостройке

Posted 20 февраля, 13:29
Published 20 февраля, 13:29
Modified 20 февраля, 13:29
Updated 20 февраля, 13:29
Отметим, что исследование основывалось на данных объявлений о продаже готовых частных домов и квартир на первичном рынке за февраль 2025 года.
Регионами с наибольшей разницей в стоимости готовых домов и квартир в строящихся многоквартирных домах оказались Республика Мордовия, Забайкальский край, Архангельская и Нижегородская области. В этих субъектах разрыв цен составляет от 71% до 73% в пользу частного домостроения, пишет properm.ru.
Иногда такая разница в ценах объясняется завышенной стоимостью жилья в новостройках. Например, это наблюдается в Забайкальском крае, Башкирии, Иркутской и Нижегородской областях, которые входят в топ-15 российских регионов с самыми высокими ценами на квартиры в новостройках.
В Москве разница в стоимости готового дома и квартиры в строящемся многоквартирном доме составляет 66%. Квадратный метр жилья в столичной новостройке стоит 412 600 рублей, а в готовом коттедже — 139 500 рублей. В Татарстане разница также 66%. Один квадратный метр квартиры на первичном рынке в республике стоит более 206 000 рублей, а квадратный метр частного дома — 70 000 рублей.
В Ставропольском крае, Ивановской и Тюменской областях разрыв в ценах на квартиры в новостройках и готовые частные дома самый маленький и составляет 44 — 46%, что связано с высоким спросом на объекты частного домостроения в этих регионах.
Аналогичная ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Стоит отметить, что Санкт-Петербург входит в топ-3 регионов с самыми дорогими квартирами в новостройках и готовыми частными домами.
Исследование показало, что в среднем по России по цене одного квадратного метра жилья в строящемся многоквартирном доме можно приобрести около 2,9 квадратного метра готового частного дома. Это значит, что по стоимости стандартного первичного жилья можно фактически приобрести готовый частный дом, который будет в два, а то и в три раза просторнее квартиры в новостройке.