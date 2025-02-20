«Домклик»: В РФ кв. м. готового коттеджа на 66% дешевле, чем у квартиры в новостройке

Исследование показало, что в среднем по России по цене одного квадратного метра жилья в строящемся многоквартирном доме можно приобрести около 2,9 квадратного метра готового частного дома. Это значит, что по стоимости стандартного первичного жилья можно фактически приобрести готовый частный дом, который будет в два, а то и в три раза просторнее квартиры в новостройке.