Эксперт рассказала, как правильно просить прибавку к зарплате

Она добавила: для того чтобы подход к делу был чётким и конструктивным, необходимо с первой секунды показать свои намерения, определив цель разговора. При этом следует быть открытым для обратной связи и вопросов. Она посоветовала сразу не отказываться от альтернативных вариантов со стороны работодателя — это могут быть, например, пересмотр просьбы о повышении зарплаты через некоторое время или предложение дополнительных дней отпуска взамен прибавки.