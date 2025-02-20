Эксперт рассказала, как правильно просить прибавку к зарплате

Posted 20 февраля, 08:00
Published 20 февраля, 08:00
Modified 20 февраля, 08:00
Updated 20 февраля, 08:00
Главное, что необходимо сделать перед важной беседой, по мнению эксперта, — проанализировать рынок труда и определить среднюю заработную плату для занимаемой должности в выбранных сфере и регионе.
Следующий шаг — вспомнить свои профессиональные достижения на нынешнем месте работы.
«Обозначьте свой вклад в развитие компании, указав на успешные проекты и задачи, которые вы реализовали за прошедший год. Приведите конкретные примеры, которыми сможете подтвердить свою эффективность. Можете описать дополнительные обязанности, которые взяли на себя за последнее время, если такие имеются. Положительные отзывы коллег о вашей работе также подкрепят вашу ценность для команды», — отметила Чукина в интервью RT.
Этот совет также поможет обрести эмоциональную стабильность и уверенность в своих силах перед встречей, считает эксперт.
Она добавила: для того чтобы подход к делу был чётким и конструктивным, необходимо с первой секунды показать свои намерения, определив цель разговора. При этом следует быть открытым для обратной связи и вопросов. Она посоветовала сразу не отказываться от альтернативных вариантов со стороны работодателя — это могут быть, например, пересмотр просьбы о повышении зарплаты через некоторое время или предложение дополнительных дней отпуска взамен прибавки.
Чтобы беседа с руководителем была наиболее действенной, важно выбрать подходящий момент: не стоит обсуждать важный вопрос во время кризисов или напряжённых периодов. Успешное завершение проекта, конец или начало года, когда компания формирует бюджет, — наиболее удачное время для обсуждения финансовых вопросов. Кроме того, Алёна Чукина порекомендовала удостовериться, что начальник открыт для разговора.
Заключительный и важный совет специалиста — вести беседу в спокойном и уверенном тоне.
«Разговор о повышении зарплаты ни к чему вас не обяжет, но покажет руководству, что вы цените себя как специалиста и стремитесь к карьерному развитию», — пояснила эксперт.