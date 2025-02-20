Эти томаты завалят плодами: агроном Шубина назвала самые лучшие сорта

Если вы хотите собрать урожай уже в начале июля, обратите внимание на ультраскороспелые сорта, такие как «Янтарный», «Семко» и «Балтика». Они порадуют вас первыми сладкими плодами, как только лето станет по-настоящему теплым. К скороспелым вариантам также относятся «Буян» и «Сибирский сокровенный». Если вы не слишком торопитесь, то посадите среднеспелые сорта: «Данко», «Снежана» и «Генератор».