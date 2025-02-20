Эти томаты завалят плодами: агроном Шубина назвала самые лучшие сорта

Posted 20 февраля, 14:33
Published 20 февраля, 14:33
Modified 20 февраля, 14:35
Updated 20 февраля, 14:35
Один из самых популярных сортов для выращивания в закрытой теплице — «Дуся». Эти помидоры радуют разнообразием цветов: красный, малиновый или желтый. Этот томат идеально подходит для начинающих дачников — он дает хороший урожай и неприхотлив в уходе.
Темно-вишневые помидоры, такие как «Черный принц» и «Черный мавр», тоже заслуживают внимания. Они эффектно смотрятся, а плоды обладают насыщенным вкусом.
Не забудьте и фаворите для теплиц — сорте «Хачмасский», рекомендует агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.
Среди проверенных временем сортов выделяются «Бычье сердце», «Русский размер», «Тяжеловес Сибири» и «Вельможа». Садоводы любят их за крупные плоды и отличный вкус. Они подходят как для консервирования, так и для приготовления свежих салатов. Томаты этих сортов хорошо адаптируются к различным, даже суровым условиям.
Если вы хотите собрать урожай уже в начале июля, обратите внимание на ультраскороспелые сорта, такие как «Янтарный», «Семко» и «Балтика». Они порадуют вас первыми сладкими плодами, как только лето станет по-настоящему теплым. К скороспелым вариантам также относятся «Буян» и «Сибирский сокровенный». Если вы не слишком торопитесь, то посадите среднеспелые сорта: «Данко», «Снежана» и «Генератор».
Ночью томаты растут, и если их обильно поливать, то рассада быстро вытянется и станет слабой. Обязательно нужно досвечивать рассаду по два часа минимум утром и вечером — тогда она будет крепкой и здоровой, — подчеркнула в беседе с 74.ru Людмила Шубина.