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Posted 20 февраля, 14:33

Published 20 февраля, 14:33

Modified 20 февраля, 14:35

Updated 20 февраля, 14:35

Правильно выбранный сорт томатов — уже половина успеха

Эти томаты завалят плодами: агроном Шубина назвала самые лучшие сорта

20 февраля 2025, 14:33
Фото: Изображение от wayhomestudio на Freepik. Правильно выбранный сорт томатов — уже половина успеха

Агроном Шубина назвала лучшие сорта томатов для теплиц и открытого грунта

Рубрика
Дом и сад
Если у вас пока маловато опыта в выращивании рассады томатов, доверьтесь в этом деле опытному эксперту, который точно знает, что, когда и где лучше растет.

Тепличные сорта: простота и вкус

Один из самых популярных сортов для выращивания в закрытой теплице — «Дуся». Эти помидоры радуют разнообразием цветов: красный, малиновый или желтый. Этот томат идеально подходит для начинающих дачников — он дает хороший урожай и неприхотлив в уходе.

Темно-вишневые помидоры, такие как «Черный принц» и «Черный мавр», тоже заслуживают внимания. Они эффектно смотрятся, а плоды обладают насыщенным вкусом.

Не забудьте и фаворите для теплиц — сорте «Хачмасский», рекомендует агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

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Классические сорта: проверенная временем надежность

Среди проверенных временем сортов выделяются «Бычье сердце», «Русский размер», «Тяжеловес Сибири» и «Вельможа». Садоводы любят их за крупные плоды и отличный вкус. Они подходят как для консервирования, так и для приготовления свежих салатов. Томаты этих сортов хорошо адаптируются к различным, даже суровым условиям.

Ультраскороспелые сорта для открытого грунта

Если вы хотите собрать урожай уже в начале июля, обратите внимание на ультраскороспелые сорта, такие как «Янтарный», «Семко» и «Балтика». Они порадуют вас первыми сладкими плодами, как только лето станет по-настоящему теплым. К скороспелым вариантам также относятся «Буян» и «Сибирский сокровенный». Если вы не слишком торопитесь, то посадите среднеспелые сорта: «Данко», «Снежана» и «Генератор».

Ночью томаты растут, и если их обильно поливать, то рассада быстро вытянется и станет слабой. Обязательно нужно досвечивать рассаду по два часа минимум утром и вечером — тогда она будет крепкой и здоровой, — подчеркнула в беседе с 74.ru Людмила Шубина.

Ранее эксперты рассказали о достоинствах томата сорта «Сиеста».

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