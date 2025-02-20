Этот трюк изумляет: зачем французы кладут лавровый лист в стиральную машину

Стало известно, зачем француженки кладут в стиральную машину лавровый лист

Рубрика Дом и сад

Если вы думаете, что лавровый лист хорош только в кулинарии, то с вами поспорят французские хозяйки. Они всегда кладут лаврушку в стиральную машину и в ус себе не дуют.