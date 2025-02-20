Этот трюк изумляет: зачем французы кладут лавровый лист в стиральную машину

Posted 20 февраля, 12:44
Published 20 февраля, 12:44
Modified 20 февраля, 12:46
Updated 20 февраля, 12:46
Оказывается, лавровый лист нейтрализует неприятные запахи, накопившиеся в барабане, уничтожает плесень, смягчает вещи после стирки и придает им легкий приятный аромат, утверждают эксперты Marieclaire.
Чаще всего лаврушку бросают прямо в барабан. Возьмите 3-5 лавровых листков, поместите их в тканевый мешочек, небольшой носок или сетку для стирки деликатной одежды. Положите мешочек внутрь машины вместе с вещами и запустите обычный цикл стирки.
Этот нехитрый трюк не только освежит ткань, но и поможет избавиться от въевшихся запахов — например, табака.
Часто в стиральной машине появляется и быстро разрастается плесень. Лавровый лист обладает противогрибковыми свойствами и препятствует развитию грибка. Кроме того, волшебная приправа работает как освежитель для машины — после стирки вы будете ощущать только мягкий природный аромат, без неприятных «химических» запахов.
Кстати, лавровый лист хорош и в качестве бытового освежителя, и как отпугиватель для насекомых. Разместите несколько штук в тканевом мешочке в шкаф — моль вылетит оттуда пулей.
Или оставьте пакетик с листьями в ванной или гардеробной и скоро вы почувствуете нежный и свежий запах вокруг.
А при нагревании на воде лавровый лист выделяет активные эфирные масла, которые очищают воздух и уничтожают бактерии.