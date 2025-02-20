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Posted 20 февраля, 12:44

Published 20 февраля, 12:44

Modified 20 февраля, 12:46

Updated 20 февраля, 12:46

Сильный аромат лаврового листа уничтожает неприятные запахи в машинке

Этот трюк изумляет: зачем французы кладут лавровый лист в стиральную машину

20 февраля 2025, 12:44
Фото: tagilcity.ru. Сильный аромат лаврового листа уничтожает неприятные запахи в машинке

Стало известно, зачем француженки кладут в стиральную машину лавровый лист

Рубрика
Дом и сад
Если вы думаете, что лавровый лист хорош только в кулинарии, то с вами поспорят французские хозяйки. Они всегда кладут лаврушку в стиральную машину и в ус себе не дуют.

Оказывается, лавровый лист нейтрализует неприятные запахи, накопившиеся в барабане, уничтожает плесень, смягчает вещи после стирки и придает им легкий приятный аромат, утверждают эксперты Marieclaire.

Чаще всего лаврушку бросают прямо в барабан. Возьмите 3-5 лавровых листков, поместите их в тканевый мешочек, небольшой носок или сетку для стирки деликатной одежды. Положите мешочек внутрь машины вместе с вещами и запустите обычный цикл стирки.

Этот нехитрый трюк не только освежит ткань, но и поможет избавиться от въевшихся запахов — например, табака.

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Часто в стиральной машине появляется и быстро разрастается плесень. Лавровый лист обладает противогрибковыми свойствами и препятствует развитию грибка. Кроме того, волшебная приправа работает как освежитель для машины — после стирки вы будете ощущать только мягкий природный аромат, без неприятных «химических» запахов.

Кстати, лавровый лист хорош и в качестве бытового освежителя, и как отпугиватель для насекомых. Разместите несколько штук в тканевом мешочке в шкаф — моль вылетит оттуда пулей.

Или оставьте пакетик с листьями в ванной или гардеробной и скоро вы почувствуете нежный и свежий запах вокруг.

А при нагревании на воде лавровый лист выделяет активные эфирные масла, которые очищают воздух и уничтожают бактерии.

Ранее опытные хозяйки рассказали, зачем они кладут лаврушку в ведро для мытья полов.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Плесень#Стиральная машина#Стирка#Лавровый лист#Дом и сад#КЦ#Запахи#Эфирные масла#Освежитель
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