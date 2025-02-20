Фламинго стал «Зоомистером-2025» в зоопарке Екатеринбурга

Posted 20 февраля, 10:53
Published 20 февраля, 10:53
Modified 20 февраля, 10:55
Updated 20 февраля, 10:55
Фламенко сумел обойти арктического волка Сириуса на 160 голосов, его выбрали 735 человек. Помимо них, желающие могли проголосовать и за других животных: радужного удава, японского макака и аксолотля.
Фламенко несложно отличить от других птиц в стае, потому что только у него зеленое кольцо на ноге, сообщили в зоопарке. 23 февраля для победителя и его сородичей будет организован специальный праздничный обед. А посетителям расскажут об истории этих птиц.
Напомним, в декабре 2024 года в зоопарке Екатеринбурга появились белый медвежонок, носухи и полярная сова.