Как строился Театр кукол в Нижнем Тагиле

Posted 20 февраля, 04:31
Published 20 февраля, 04:31
Modified 20 февраля, 04:33
Updated 20 февраля, 04:33
Над проектом здания театра работал архитектор Александр Обухов. Он спроектировал большую сцену, зрительный зал, вмещающий в себя 300 мест, буфет и фойе. У актеров появились гримерные, мастерские и репетиционный зал, рассказали в МБУ «Тагилгражданпроект».
На фасаде культурного учреждения изображены сказочные персонажи: Мальвина, Буратино, Артемон, Ключик и человечки с трубами.
Напомним, в нижнетагильском Молодежном театре, который недавно открылся после капремонта, впервые пройдет «Театр горожан».