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Posted 20 февраля, 04:31

Published 20 февраля, 04:31

Modified 20 февраля, 04:33

Updated 20 февраля, 04:33

Как строился Театр кукол в Нижнем Тагиле

Как строился Театр кукол в Нижнем Тагиле

20 февраля 2025, 04:31
Фото: МБУ «Тагилгражданпроект».
Строительство театра кукол в Нижнем Тагиле началось в 1967 году в Комсомольском сквере и закончилось спустя два года, в апреле 1969 года.

Над проектом здания театра работал архитектор Александр Обухов. Он спроектировал большую сцену, зрительный зал, вмещающий в себя 300 мест, буфет и фойе. У актеров появились гримерные, мастерские и репетиционный зал, рассказали в МБУ «Тагилгражданпроект».

На фасаде культурного учреждения изображены сказочные персонажи: Мальвина, Буратино, Артемон, Ключик и человечки с трубами.

Напомним, в нижнетагильском Молодежном театре, который недавно открылся после капремонта, впервые пройдет «Театр горожан».

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#Елизавета Зиборова#Общество#Культура#Нижний Тагил#Театр кукол#Проект#Искусство#Здание#Разработка#Архитектура#Екатеринбург
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