Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Нижнем Тагиле

Posted 20 февраля, 13:30
Published 20 февраля, 13:30
Modified 20 февраля, 13:32
Updated 20 февраля, 13:32
В рамках события гостям представили различные музыкальные номера, посвященные самым сложным периодам в жизни страны. Так, первая часть концерта рассказывала о непростой доле солдат, их жен, матерей и детей, а также тех, кто без устали трудился в тылу во время Великой Отечественной войны (с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года).
Воспоминания о страшной Афганской войне (с 24 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года) — еще одна важная часть истории, которую никогда не забыть.
23 февраля — особый день. Наша страна в 2025 году отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. А сейчас мы живем во время специальной военной операции. Защитники Отечества, которые сегодня освобождают наши территории, неравнодушные люди, без устали собирающие гуманитарную помощь, рискуя жизнью, сопровождающие ее на фронт — это ваш праздник. В нашей стране воспитано новое поколение героев. Мы большая, великая и многонациональная страна. Но в окопах, для противника, мы все русские. Есть такое выражение: «я русский и лишь тогда встаю я на колени, когда целую русский флаг». С праздником! — выступил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Завершали праздник песни современности. Часть из них написана для Города трудовой доблести — Нижнего Тагила.
Я хочу связать свое будущее с военной деятельностью и служить в погранвойсках. Защитник Отечества — это тот, кто всегда защитит свою страну, будто то на фронте или в тылу. Солдат будет делать все для развития и защиты России. Патриотизм и уважительное отношение к своей стране вызывают у меня гордость, — рассказал TagilCity.ru воспитанник военно-патриотического клуба «Ратник» Александр Ошкин.
Ранее мы сообщали о проведении в Нижнем Тагиле турнира по мини-футболу среди силовиков, приуроченного к Дню защитника Отечества.