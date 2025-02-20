tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 13:30

Published 20 февраля, 13:30

Modified 20 февраля, 13:32

Updated 20 февраля, 13:32

Концерт ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле

Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Нижнем Тагиле

20 февраля 2025, 13:30
Фото: tagilcity.ru. Концерт ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле
20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в Драматическом театре Нижнего Тагила прошел праздничный концерт. На мероприятие были приглашены ветераны, сотрудники силовых структур, военные, члены их семей, кадеты и воспитанники военно-патриотического клуба.

В рамках события гостям представили различные музыкальные номера, посвященные самым сложным периодам в жизни страны. Так, первая часть концерта рассказывала о непростой доле солдат, их жен, матерей и детей, а также тех, кто без устали трудился в тылу во время Великой Отечественной войны (с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года).

Концерт ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле
Концерт ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле
Концерт ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле
Концерт ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле
Концерт ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Воспоминания о страшной Афганской войне (с 24 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года) — еще одна важная часть истории, которую никогда не забыть.

23 февраля — особый день. Наша страна в 2025 году отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. А сейчас мы живем во время специальной военной операции. Защитники Отечества, которые сегодня освобождают наши территории, неравнодушные люди, без устали собирающие гуманитарную помощь, рискуя жизнью, сопровождающие ее на фронт — это ваш праздник. В нашей стране воспитано новое поколение героев. Мы большая, великая и многонациональная страна. Но в окопах, для противника, мы все русские. Есть такое выражение: «я русский и лишь тогда встаю я на колени, когда целую русский флаг». С праздником! — выступил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Концерт ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле
Концерт ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле
Концерт ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле
Концерт ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле
Концерт ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле
Концерт ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле
Концерт ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле
Концерт ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле
Концерт ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле
Концерт ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Завершали праздник песни современности. Часть из них написана для Города трудовой доблести — Нижнего Тагила.

Я хочу связать свое будущее с военной деятельностью и служить в погранвойсках. Защитник Отечества — это тот, кто всегда защитит свою страну, будто то на фронте или в тылу. Солдат будет делать все для развития и защиты России. Патриотизм и уважительное отношение к своей стране вызывают у меня гордость, — рассказал TagilCity.ru воспитанник военно-патриотического клуба «Ратник» Александр Ошкин.
Концерт ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле
Концерт ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле
Концерт ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле
Концерт ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле
Концерт ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле
Концерт ко Дню защитника Отечества в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Ранее мы сообщали о проведении в Нижнем Тагиле турнира по мини-футболу среди силовиков, приуроченного к Дню защитника Отечества.

Как россияне будут отдыхать в феврале 2025 года
Узнать подробнее
#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Россия#Свердловская область#Праздник#Ветераны#Концерт#Владислав Пинаев#Военные#Администрация Нижнего Тагила#День защитника Отечества#Афганская война#Гуманитарная помощь#Екатеринбург#Гражданская война
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика