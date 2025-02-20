Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Нижнем Тагиле

В рамках события гостям представили различные музыкальные номера, посвященные самым сложным периодам в жизни страны. Так, первая часть концерта рассказывала о непростой доле солдат, их жен, матерей и детей, а также тех, кто без устали трудился в тылу во время Великой Отечественной войны (с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года).