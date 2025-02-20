Курган памяти, Боярыня-Масленица, слив навоза, зеленая волна и инвестиции в туризм

Posted 20 февраля, 17:14
Published 20 февраля, 17:14
Modified 20 февраля, 17:16
Updated 20 февраля, 17:16
В Нижнем Тагиле выделили 55,4 млн рублей на обновление воинского захоронения «Курган памяти». Работы пройдут на участке 1,1 га на пересечении улиц Алтайская и Володарского. Подрядчик должен завершить благоустройство до конца сентября 2025 года. Проект включает новое освещение, видеокамеры, скамейки и озеленение территории.
В Нижнем Тагиле пройдет фестиваль «Боярыня Масленица» 28 февраля 2025 года в ГДДЮТ. На мероприятии соберутся 25 команд из Горнозаводского округа. Среди почетных гостей будут министр экономики области, представители городской власти и известный шеф-повар с телеканала «Спас».
В поселке Малая Лая 19 февраля 2025 года местные жители заметили оранжевые грузовики, которые вывозили жидкий свиной навоз на поля под Нижним Тагилом. Очевидцы засняли, как минимум, три машины с цистернами, распылявшие темную жидкость на поля. Местные жители сообщают, что подобные действия происходят регулярно, в том числе в ночное время.
В Нижнем Тагиле на улице Ильича внедряют систему «зеленая волна». Специалисты настраивают светофоры между улицами Орджоникидзе и Чайковского. У школ №9 и №70 демонтируют кнопки на пешеходных переходах — светофоры будут переключаться автоматически с 25 февраля.
Федеральный центр направит Свердловской области более миллиарда рублей на развитие туризма. Деньги поступят равными частями с 2025 по 2027 год в рамках нацпроекта по развитию туристической отрасли. Регион дополнительно вложит в проект 30 миллионов рублей собственных средств.