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Posted 20 февраля, 17:14

Published 20 февраля, 17:14

Modified 20 февраля, 17:16

Updated 20 февраля, 17:16

Курган памяти, Боярыня-Масленица, слив навоза, зеленая волна и инвестиции в туризм

Курган памяти, Боярыня-Масленица, слив навоза, зеленая волна и инвестиции в туризм

20 февраля 2025, 17:14
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле благоустроят «Курган памяти». В городе пройдет праздничный фестиваль к Масленице. Жители поселка Малая Лая жалуются на слив навоза в поле. На Вагонке запустят «зеленую волну». Москва выделит Свердловской области миллиард рублей на развитие туризма. Подводим итоги за 20 февраля.

В Нижнем Тагиле выделили 55,4 млн рублей на обновление воинского захоронения «Курган памяти». Работы пройдут на участке 1,1 га на пересечении улиц Алтайская и Володарского. Подрядчик должен завершить благоустройство до конца сентября 2025 года. Проект включает новое освещение, видеокамеры, скамейки и озеленение территории.

55,4 миллиона выделено в Нижнем Тагиле на благоустройство «Кургана памяти»
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В Нижнем Тагиле пройдет фестиваль «Боярыня Масленица» 28 февраля 2025 года в ГДДЮТ. На мероприятии соберутся 25 команд из Горнозаводского округа. Среди почетных гостей будут министр экономики области, представители городской власти и известный шеф-повар с телеканала «Спас».

В Нижнем Тагиле пройдет фестиваль «Боярыня Масленица»
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В поселке Малая Лая 19 февраля 2025 года местные жители заметили оранжевые грузовики, которые вывозили жидкий свиной навоз на поля под Нижним Тагилом. Очевидцы засняли, как минимум, три машины с цистернами, распылявшие темную жидкость на поля. Местные жители сообщают, что подобные действия происходят регулярно, в том числе в ночное время.

Жители поселка под Нижним Тагилом вновь пожаловались на слив навоза в поля
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В Нижнем Тагиле на улице Ильича внедряют систему «зеленая волна». Специалисты настраивают светофоры между улицами Орджоникидзе и Чайковского. У школ №9 и №70 демонтируют кнопки на пешеходных переходах — светофоры будут переключаться автоматически с 25 февраля.

Новая «зеленая волна» появится на Вагонке в Нижнем Тагиле
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Федеральный центр направит Свердловской области более миллиарда рублей на развитие туризма. Деньги поступят равными частями с 2025 по 2027 год в рамках нацпроекта по развитию туристической отрасли. Регион дополнительно вложит в проект 30 миллионов рублей собственных средств.

Миллиардные инвестиции в туризм: Свердловская область получит федеральную поддержку
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