Курган памяти, Боярыня-Масленица, слив навоза, зеленая волна и инвестиции в туризм

В поселке Малая Лая 19 февраля 2025 года местные жители заметили оранжевые грузовики, которые вывозили жидкий свиной навоз на поля под Нижним Тагилом. Очевидцы засняли, как минимум, три машины с цистернами, распылявшие темную жидкость на поля. Местные жители сообщают, что подобные действия происходят регулярно, в том числе в ночное время.