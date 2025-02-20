Миллиардные инвестиции в туризм: Свердловская область получит федеральную поддержку

Posted 20 февраля, 15:56
Published 20 февраля, 15:56
Modified 20 февраля, 15:58
Updated 20 февраля, 15:58
Средства будут поступать равными долями в период с 2025 по 2027 год. Соответствующее соглашение подписали региональные власти и Министерство экономического развития РФ. Дополнительно к этому, область намерена вложить свыше 30 млн рублей собственных ресурсов в этот проект, отметили представители департамента информационной политики.
В Свердловской области за последние пару лет наблюдается значительный рост в сфере туризма. Общий объем инвестиций превысил 2,7 млрд рублей, включающих государственные субсидии и вложения частного сектора. Благодаря этим средствам, количество гостиниц увеличилось на 670 единиц, а также были реализованы более 20 проектов по улучшению пляжных зон.
Нацпроект уже привел к созданию новых туристических центров в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Ирбите. Активно развивается инфраструктура для размещения туристов, включая модульные гостиницы, кемпинги и глэмпинги. Благодаря активной поддержке губернатора Евгения Куйвашева, Свердловская область сейчас входит в число лидеров страны по объемам федеральной поддержки в туризме.