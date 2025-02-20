Миллиардные инвестиции в туризм: Свердловская область получит федеральную поддержку

В Свердловской области за последние пару лет наблюдается значительный рост в сфере туризма. Общий объем инвестиций превысил 2,7 млрд рублей, включающих государственные субсидии и вложения частного сектора. Благодаря этим средствам, количество гостиниц увеличилось на 670 единиц, а также были реализованы более 20 проектов по улучшению пляжных зон.