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Posted 20 февраля, 15:56

Published 20 февраля, 15:56

Modified 20 февраля, 15:58

Updated 20 февраля, 15:58

На развитие туризма в Свердловской области выделено более миллиарда рублей

Миллиардные инвестиции в туризм: Свердловская область получит федеральную поддержку

20 февраля 2025, 15:56
Фото: 1MI.

На развитие туризма в Свердловской области выделено более миллиарда рублей

Свердловской области выделят более одного миллиарда рублей из федерального бюджета на улучшение туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Средства будут поступать равными долями в период с 2025 по 2027 год. Соответствующее соглашение подписали региональные власти и Министерство экономического развития РФ. Дополнительно к этому, область намерена вложить свыше 30 млн рублей собственных ресурсов в этот проект, отметили представители департамента информационной политики.

В Свердловской области за последние пару лет наблюдается значительный рост в сфере туризма. Общий объем инвестиций превысил 2,7 млрд рублей, включающих государственные субсидии и вложения частного сектора. Благодаря этим средствам, количество гостиниц увеличилось на 670 единиц, а также были реализованы более 20 проектов по улучшению пляжных зон.

Нацпроект уже привел к созданию новых туристических центров в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Ирбите. Активно развивается инфраструктура для размещения туристов, включая модульные гостиницы, кемпинги и глэмпинги. Благодаря активной поддержке губернатора Евгения Куйвашева, Свердловская область сейчас входит в число лидеров страны по объемам федеральной поддержки в туризме.

Ранее стало известно, что в Свердловской области растет число иностранных туристов.

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#Дарья Бобровицкая#Каменск-Уральский#Свердловская область#Туризм#Ирбит#Инвестиции#Екатеринбург#Нацпроект#Федеральная поддержка#Губернатор Евгений Куйвашев#Туристическая инфраструктура
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