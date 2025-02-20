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Posted 20 февраля, 16:47

Published 20 февраля, 16:47

Modified 20 февраля, 16:49

Updated 20 февраля, 16:49

В Екатеринбурге в юбилейный День Победы выступит известный коллектив из Москвы

Назван один из главных хедлайнеров юбилейного Дня Победы в Екатеринбурге

20 февраля 2025, 16:47
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге в юбилейный День Победы выступит известный коллектив из Москвы

Екатеринбург готовится к празднованию Дня Победы. Программу администрация города обещает насыщенную, а хедлайнером праздника станет московский танцевальный коллектив «Гжель».

9 мая горожан ждет обширная программа, традиционные торжественные мероприятия, в том числе церемония «Память» на Широкореченском мемориале с участием ветеранских организаций, представителей Центрального военного округа, поисковых отрядов и суворовцев. Планами празднования 80-летия Дня Победы поделились в мэрии Екатеринбурга.

Кульминацией праздничных мероприятий станет выступление прославленного московского театра танца «Гжель». Богатую культурную программу дополнят мелодии в исполнении объединенного оркестра и выступления городских хоровых коллективов — они споют любимые советские и детские песни. К артистам присоединятся студенты УрФО, а также Уральский государственный академический русский народный хор

На набережной Плотинки развернется захватывающее представление — иммерсивный «Театр Великой Войны», где на протяжении всего дня будут показывать уникальные сцены-постановки из прошлого. Кроме того, гостей праздника ожидает интерактивная экспозиция «Счастье жить».

В этом году на Параде Победы ожидается наплыв зрителей. На трибунах предусмотрено 3000 мест, что вдвое больше, чем в прошлом году. Пока приказа о проведении парада в Екатеринбурге нет, но подготовка идет полным ходом.

Ранее о программе мероприятий к Дню Победы рассказали в мэрии Нижнего Тагила.

В Нижнем Тагиле двое ветеранов получили медали к 80-летию Победы
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#Дарья Бобровицкая#Общество#День Победы#Празднование#Память#Екатеринбург#Театр танца Гжель#Торжественные мероприятия
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