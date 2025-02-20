Назван один из главных хедлайнеров юбилейного Дня Победы в Екатеринбурге

Posted 20 февраля, 16:47
Published 20 февраля, 16:47
Modified 20 февраля, 16:49
Updated 20 февраля, 16:49
9 мая горожан ждет обширная программа, традиционные торжественные мероприятия, в том числе церемония «Память» на Широкореченском мемориале с участием ветеранских организаций, представителей Центрального военного округа, поисковых отрядов и суворовцев. Планами празднования 80-летия Дня Победы поделились в мэрии Екатеринбурга.
Кульминацией праздничных мероприятий станет выступление прославленного московского театра танца «Гжель». Богатую культурную программу дополнят мелодии в исполнении объединенного оркестра и выступления городских хоровых коллективов — они споют любимые советские и детские песни. К артистам присоединятся студенты УрФО, а также Уральский государственный академический русский народный хор
На набережной Плотинки развернется захватывающее представление — иммерсивный «Театр Великой Войны», где на протяжении всего дня будут показывать уникальные сцены-постановки из прошлого. Кроме того, гостей праздника ожидает интерактивная экспозиция «Счастье жить».
В этом году на Параде Победы ожидается наплыв зрителей. На трибунах предусмотрено 3000 мест, что вдвое больше, чем в прошлом году. Пока приказа о проведении парада в Екатеринбурге нет, но подготовка идет полным ходом.