Нижнетагильские подносы признаны изделиями народных промыслов

Posted 20 февраля, 06:19
Published 20 февраля, 06:19
Modified 20 февраля, 06:21
Updated 20 февраля, 06:21
Во время мероприятия местные учреждения и мастера продемонстрировали собственные изделия, чтобы их отнесли к народным художественным промыслам, рассказали в Центре развития туризма Нижнего Тагила.
По итогам заседания Совета Нижнетагильские расписные подносы, кованые изделия из металла и изделия из бересты признаны изделиями народных художественных промыслов, что дает возможность мастерам претендовать на меры государственной поддержки в сфере народных художественных промыслов, — сообщили в нижнетагильской организации.
Напомним, в Нижнем Тагиле музее-заповеднике открылась новая выставка «Carte postale. Зеркало эпохи», на которой были представлены почтовые открытки разных эпох, начиная с XIX века и кончая нашим временем.