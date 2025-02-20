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Posted 20 февраля, 06:19

Published 20 февраля, 06:19

Modified 20 февраля, 06:21

Updated 20 февраля, 06:21

Нижнетагильские подносы признаны изделиями народных промыслов

Нижнетагильские подносы признаны изделиями народных промыслов

20 февраля 2025, 06:19
Фото: Мастера Урала. НХП Свердловской области.
В Нижнем Тагиле прошло заседание регионального художественно-экспертного совета по народным промыслам.

Во время мероприятия местные учреждения и мастера продемонстрировали собственные изделия, чтобы их отнесли к народным художественным промыслам, рассказали в Центре развития туризма Нижнего Тагила.

По итогам заседания Совета Нижнетагильские расписные подносы, кованые изделия из металла и изделия из бересты признаны изделиями народных художественных промыслов, что дает возможность мастерам претендовать на меры государственной поддержки в сфере народных художественных промыслов, — сообщили в нижнетагильской организации.
Фото: Мастера Урала. НХП Свердловской области

Напомним, в Нижнем Тагиле музее-заповеднике открылась новая выставка «Carte postale. Зеркало эпохи», на которой были представлены почтовые открытки разных эпох, начиная с XIX века и кончая нашим временем.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Культура#Искусство#Мероприятие#Творчество#Тагильский поднос#Народный промысел#Екатеринбург
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