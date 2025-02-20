Новая «зеленая волна» появится на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted 20 февраля, 08:35
Published 20 февраля, 08:35
Modified 20 февраля, 08:37
Updated 20 февраля, 08:37
В настоящее время идет настраивание светофоров на участке улицы от Орджоникидзе до Чайковского, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.
В комплекс мероприятий для запуска «зеленой волны» входит и демонтаж кнопок на пешеходных переходах у школ № 9 и № 70, на которых с 25 февраля разрешающий сигнал для пешеходов будет загораться автоматически, — рассказали в городской организации.
Напомним, 17 февраля текущего года в Нижнем Тагиле на протяжении нескольких часов не работал светофор на перекрестке в центре города.
Также на Эльмаше в Екатеринбурге появились новые видеокамеры на дорожных объектах, которые могут фиксировать нарушения ПДД.