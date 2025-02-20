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Posted 20 февраля, 08:35

Published 20 февраля, 08:35

Modified 20 февраля, 08:37

Updated 20 февраля, 08:37

Новая «зеленая волна» появится на Вагонке в Нижнем Тагиле

Новая «зеленая волна» появится на Вагонке в Нижнем Тагиле

20 февраля 2025, 08:35
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле появится «зеленая волна» на улице Ильича в Дзержинском районе.

В настоящее время идет настраивание светофоров на участке улицы от Орджоникидзе до Чайковского, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.

В комплекс мероприятий для запуска «зеленой волны» входит и демонтаж кнопок на пешеходных переходах у школ № 9 и № 70, на которых с 25 февраля разрешающий сигнал для пешеходов будет загораться автоматически, — рассказали в городской организации.

Напомним, 17 февраля текущего года в Нижнем Тагиле на протяжении нескольких часов не работал светофор на перекрестке в центре города.

Также на Эльмаше в Екатеринбурге появились новые видеокамеры на дорожных объектах, которые могут фиксировать нарушения ПДД.

Куда жаловаться на неработающий светофор в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Город#Светофор#Работы#Екатеринбург#Горожане#ЦОДД
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