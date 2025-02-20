Огурцы и лечо кручу на пару лет вперед — безопасно и вкусно, если делать так

Posted 20 февраля, 10:57
Published 20 февраля, 10:57
Modified 20 февраля, 10:59
Updated 20 февраля, 10:59
В интервью радио Sputnik Сергей Малоземов, автор программы «Живая еда», поделился рекомендациями, как безопасно консервировать и хранить продукты.
По словам эксперта, заготовки, которые хранились 2-3 года, вполне могут быть съедобными. Но только в том случае, если соблюдалась технология приготовления.
Впрочем, даже если банки с огурцами по-прежнему выглядят прилично, они могут утратить свои вкусовые качества: огурцы теряют тот самый «хруст», а перцы и помидоры превращаются в «кашу».
Если вы плохо помыли те же огурцы или грибы, не добавили уксус, не сохранили достаточное количество воздуха между содержимым и крышкой, то там может активизироваться ботулизм. Это смертельно опасная штука, — предупредил Малоземов.
Популярный телеведущий подчеркнул, что если вы не уверены в качестве домашних консервов — лучше не рискуйте. Ни в коем случае не покупайте заготовки у незнакомых людей, так как это может быть потенциально опасно для здоровья.
Испорченную банку выдадут и очевидные признаки: помутнение, запенивание или вздутие крышки. В таких случаях старайтесь не рисковать и выбрасывайте сомнительные заготовки.
Для долгосрочного хранения «консервов» старайтесь выбрать правильное место, советует эксперт. Лучше всего для огурчиков и помидорчиков под крышкой подходит прохладное, темное и сухое место — например, погреб. Если есть возможность, храните продукты в холодильнике.
Если мы храним консервы в более прохладном месте, то там они дольше сохранят свои потребительские качества, вкус, текстуру, хрусткость, — подчеркнул Сергей Малоземов.