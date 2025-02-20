Огурцы и лечо кручу на пару лет вперед — безопасно и вкусно, если делать так

Сергей Малоземов рассказал, как долго можно хранить домашние заготовки

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Если у вас в погребе осталась парочка-другая банок с соленьями, заготовленными еще три года назад, не спешите их выбрасывать. Эксперт рассказал, в каких случаях домашние припасы можно хранить долго, а в каких лучше от них избавиться.