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Posted 20 февраля, 10:57

Published 20 февраля, 10:57

Modified 20 февраля, 10:59

Updated 20 февраля, 10:59

Домашние заготовки могут храниться долго, если соблюдалась технология приготовления

Огурцы и лечо кручу на пару лет вперед — безопасно и вкусно, если делать так

20 февраля 2025, 10:57
Фото: 1MI. Домашние заготовки могут храниться долго, если соблюдалась технология приготовления

Сергей Малоземов рассказал, как долго можно хранить домашние заготовки

Рубрика
Еда и напитки
Если у вас в погребе осталась парочка-другая банок с соленьями, заготовленными еще три года назад, не спешите их выбрасывать. Эксперт рассказал, в каких случаях домашние припасы можно хранить долго, а в каких лучше от них избавиться.

В интервью радио Sputnik Сергей Малоземов, автор программы «Живая еда», поделился рекомендациями, как безопасно консервировать и хранить продукты.

Безопасность прежде всего

По словам эксперта, заготовки, которые хранились 2-3 года, вполне могут быть съедобными. Но только в том случае, если соблюдалась технология приготовления.

Впрочем, даже если банки с огурцами по-прежнему выглядят прилично, они могут утратить свои вкусовые качества: огурцы теряют тот самый «хруст», а перцы и помидоры превращаются в «кашу».

Если вы плохо помыли те же огурцы или грибы, не добавили уксус, не сохранили достаточное количество воздуха между содержимым и крышкой, то там может активизироваться ботулизм. Это смертельно опасная штука, — предупредил Малоземов.
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Не уверен — не покупай и не ешь

Популярный телеведущий подчеркнул, что если вы не уверены в качестве домашних консервов — лучше не рискуйте. Ни в коем случае не покупайте заготовки у незнакомых людей, так как это может быть потенциально опасно для здоровья.

Испорченную банку выдадут и очевидные признаки: помутнение, запенивание или вздутие крышки. В таких случаях старайтесь не рисковать и выбрасывайте сомнительные заготовки.

Условия хранения

Для долгосрочного хранения «консервов» старайтесь выбрать правильное место, советует эксперт. Лучше всего для огурчиков и помидорчиков под крышкой подходит прохладное, темное и сухое место — например, погреб. Если есть возможность, храните продукты в холодильнике.

Если мы храним консервы в более прохладном месте, то там они дольше сохранят свои потребительские качества, вкус, текстуру, хрусткость, — подчеркнул Сергей Малоземов.

Ранее эксперты рассказали, как правильно сохранить в холодильнике колбасу.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Продукты#Огурцы#Помидоры#Хранение#Консервация#Ботулизм#КЦ#Еда и напитки#Домашние заготовки#Соленья#Лечо
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