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Posted 20 февраля, 05:38

Published 20 февраля, 05:38

Modified 20 февраля, 05:40

Updated 20 февраля, 05:40

Охранника дома в Екатеринбурге чуть не убила пьяная компания

Охранника дома в Екатеринбурге чуть не убила пьяная компания

20 февраля 2025, 05:38
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге произошел конфликт между пьяной компанией и охранником подъезда в доме на Дорожной улице, закончившийся поножовщиной. Происшествие случилось ночью 20 февраля 2025 года.

По словам местной жительницы, компания вела себя шумно в подъезде, из-за чего соседи жаловались на них охранникам. В какой-то момент нетрезвые горожане вышли на улицу «разбираться» с охранником, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

В компании находилась девушка. Во время конфликта она подала одному из приятелей нож, и он накинулся с ним на охранника. В результате сотруднику повредили руку, а затем злоумышленники убежали.

При этом нападавшие утверждают, что их якобы спровоцировал сам пострадавший и это у него был нож.

Напомним, 16 февраля в Екатеринбурге подрались пьяные посетители ТЦ «Гринвич» и охранники.

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