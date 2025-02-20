Охранника дома в Екатеринбурге чуть не убила пьяная компания

Posted 20 февраля, 05:38
Published 20 февраля, 05:38
Modified 20 февраля, 05:40
Updated 20 февраля, 05:40
По словам местной жительницы, компания вела себя шумно в подъезде, из-за чего соседи жаловались на них охранникам. В какой-то момент нетрезвые горожане вышли на улицу «разбираться» с охранником, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
В компании находилась девушка. Во время конфликта она подала одному из приятелей нож, и он накинулся с ним на охранника. В результате сотруднику повредили руку, а затем злоумышленники убежали.
При этом нападавшие утверждают, что их якобы спровоцировал сам пострадавший и это у него был нож.