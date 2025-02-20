Около 2 000 домов попали в возможную зону подтопления в Новокузнецке

Posted 20 февраля, 14:23
Published 20 февраля, 14:23
Modified 20 февраля, 14:24
Updated 20 февраля, 14:24
В Новокузнецке во время паводка могут пострадать дома в пяти районах, пишет VSE42.RU.
В Центральном районе это Вертолетная площадка, 6 километр и поселок Абагур Лесной. В Куйбышевском районе в зоне риска оказались разъезд Абагуровский, поселок Бунгур и район «Аглофабрики», а в Кузнецком районе — поселок Форштадт и Кульяновка. В Заводском районе нужно готовиться к паводку жителям Нижне-Островской площадки и поселка Телеуты, а в Орджоникидзевском районе — собственникам домов в микрорайонах Абашево, Байдаевка и поселке Притомский.
Всего в зону подтопления могут попасть около 2 000 домов. Об этом сообщили в Telegram-канале мэра Дениса Ильина после заседания комиссии по ЧС 20 февраля.
Отмечается, что противопаводковые мероприятия уже начались. Специалисты очистили от растительности дамбу на улице Запорожской и приступили к работам в русле реки Горбунихи и на набережной возле ТЦ «Лента». Однако основные работы еще впереди, их проведут с наступлением положительных температур.