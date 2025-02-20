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Posted 20 февраля, 14:23

Published 20 февраля, 14:23

Modified 20 февраля, 14:24

Updated 20 февраля, 14:24

Около 2 000 домов попали в возможную зону подтопления в Новокузнецке

20 февраля 2025, 14:23
В Новокузнецке в 2025 году в зону подтопления могут попасть около 2 000 домовладений в пяти районах города.

В Новокузнецке во время паводка могут пострадать дома в пяти районах, пишет VSE42.RU.

В Центральном районе это Вертолетная площадка, 6 километр и поселок Абагур Лесной. В Куйбышевском районе в зоне риска оказались разъезд Абагуровский, поселок Бунгур и район «Аглофабрики», а в Кузнецком районе — поселок Форштадт и Кульяновка. В Заводском районе нужно готовиться к паводку жителям Нижне-Островской площадки и поселка Телеуты, а в Орджоникидзевском районе — собственникам домов в микрорайонах Абашево, Байдаевка и поселке Притомский.

Всего в зону подтопления могут попасть около 2 000 домов. Об этом сообщили в Telegram-канале мэра Дениса Ильина после заседания комиссии по ЧС 20 февраля.

Отмечается, что противопаводковые мероприятия уже начались. Специалисты очистили от растительности дамбу на улице Запорожской и приступили к работам в русле реки Горбунихи и на набережной возле ТЦ «Лента». Однако основные работы еще впереди, их проведут с наступлением положительных температур.

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