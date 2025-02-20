Около 2 000 домов попали в возможную зону подтопления в Новокузнецке

В Центральном районе это Вертолетная площадка, 6 километр и поселок Абагур Лесной. В Куйбышевском районе в зоне риска оказались разъезд Абагуровский, поселок Бунгур и район «Аглофабрики», а в Кузнецком районе — поселок Форштадт и Кульяновка. В Заводском районе нужно готовиться к паводку жителям Нижне-Островской площадки и поселка Телеуты, а в Орджоникидзевском районе — собственникам домов в микрорайонах Абашево, Байдаевка и поселке Притомский.