tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 09:59

Published 20 февраля, 09:59

Modified 20 февраля, 10:01

Updated 20 февраля, 10:01

Пальмовое масло — такой же натуральный продукт, как подсолнечное, кукурузное и рапсовое

Пальмовое масло: вся правда о вреде и пользе

20 февраля 2025, 09:59
Фото: 1MI. Пальмовое масло — такой же натуральный продукт, как подсолнечное, кукурузное и рапсовое
Рубрика
Еда и напитки
Вероятно, вы не раз задумывались, действительно ли пальмовое масло настолько вредно, как о нем пишут в СМИ и интернете. Часто можно встретить резкие высказывания о его негативном влиянии на здоровье. Но так ли это на самом деле?

Что такое пальмовое масло?

Пальмовое масло получают из плодов пальмовых деревьев, в основном из вида Elaeis guineensis. Оно широко используется в пищевой промышленности, косметике, а также в производстве биодизеля. Благодаря своей невысокой себестоимости и стабильным качественным характеристикам, пальмовое масло стало одним из самых популярных растительных жиров на мировом рынке.

Пальмовое масло в основном состоит из жиров — насыщенных и ненасыщенных. В его составе почти нет белков и углеводов. Обычно в 100 граммах пальмового масла содержится около 100 граммов жиров, из которых более 50% составляют насыщенные жирные кислоты.

Мифы о вреде пальмового масла

Существует множество мифов о вреде пальмового масла. Один из самых распространенных — его якобы высокий уровень насыщенных жиров, которые могут повышать уровень холестерина в крови и способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование группы индонезийских ученых доказало, что пальмовое масло становится опасным в случае его повторного нагревания. Если постоянно использовать такой продукт, то это действительно может привести к развитию атеросклероза. Однако употребление свежего пальмового масла такого эффекта не дает.

Любое растительное масло, включая пальмовое, несет вред здоровью при чрезмерном употреблении
Любое растительное масло, включая пальмовое, несет вред здоровью при чрезмерном употреблении. Фото: 1MI

Польза или вред?

Пальмовое масло содержит антиоксиданты, витамины и полезные жирные кислоты. Например, оно богато витамином E и каротиноидами, которые могут положительно влиять на здоровье.

Пальмовое масло служит богатейшим растительным источником витаминов А, D, каротина, не содержит холестерин и трансжиры. Благодаря этому пальмовое масло обладает антиоксидантными свойствами: нейтрализует действие свободных радикалов, предотвращает разрушение нервных клеток и мозга, улучшает работу сердца, тем самым предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний,— рассказала в беседе с РБК.Стиль врач-педиатр и кардиолог московской клиники «Медси» Екатерина Каредина.

По словам эксперта, риски несет не само по себе пальмовое масло, а его переизбыток в пище.

Ране Роскачество раскрыло худшие бренды масла на российских прилавках.

Не берите этот шоколад даже бесплатно: в Роскачестве предупредили — сплошная «пальма»
Узнать подробнее
Читайте также:
Какие тайны скрывают чаи с добавками: польза или незаметная угроза вашему здоровьюБутылку с минералкой уберите подальше: топ-5 продуктов, если вода надоелаКлубника: витамины, вкус и скрытая опасность — какие угрозы таит любимая ягода
#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Здоровье#Польза#Вред#Исследования#Витамины#КЦ#Еда и напитки#Антиоксиданты#Пальмовое масло#Насыщенные жиры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика