Пальмовое масло: вся правда о вреде и пользе

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Что такое пальмовое масло? Мифы о вреде пальмового масла Польза или вред?

Вероятно, вы не раз задумывались, действительно ли пальмовое масло настолько вредно, как о нем пишут в СМИ и интернете. Часто можно встретить резкие высказывания о его негативном влиянии на здоровье. Но так ли это на самом деле?