Пальмовое масло: вся правда о вреде и пользе

Posted 20 февраля, 09:59
Published 20 февраля, 09:59
Modified 20 февраля, 10:01
Updated 20 февраля, 10:01
Пальмовое масло получают из плодов пальмовых деревьев, в основном из вида Elaeis guineensis. Оно широко используется в пищевой промышленности, косметике, а также в производстве биодизеля. Благодаря своей невысокой себестоимости и стабильным качественным характеристикам, пальмовое масло стало одним из самых популярных растительных жиров на мировом рынке.
Пальмовое масло в основном состоит из жиров — насыщенных и ненасыщенных. В его составе почти нет белков и углеводов. Обычно в 100 граммах пальмового масла содержится около 100 граммов жиров, из которых более 50% составляют насыщенные жирные кислоты.
Существует множество мифов о вреде пальмового масла. Один из самых распространенных — его якобы высокий уровень насыщенных жиров, которые могут повышать уровень холестерина в крови и способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследование группы индонезийских ученых доказало, что пальмовое масло становится опасным в случае его повторного нагревания. Если постоянно использовать такой продукт, то это действительно может привести к развитию атеросклероза. Однако употребление свежего пальмового масла такого эффекта не дает.
Пальмовое масло содержит антиоксиданты, витамины и полезные жирные кислоты. Например, оно богато витамином E и каротиноидами, которые могут положительно влиять на здоровье.
Пальмовое масло служит богатейшим растительным источником витаминов А, D, каротина, не содержит холестерин и трансжиры. Благодаря этому пальмовое масло обладает антиоксидантными свойствами: нейтрализует действие свободных радикалов, предотвращает разрушение нервных клеток и мозга, улучшает работу сердца, тем самым предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний,— рассказала в беседе с РБК.Стиль врач-педиатр и кардиолог московской клиники «Медси» Екатерина Каредина.
По словам эксперта, риски несет не само по себе пальмовое масло, а его переизбыток в пище.