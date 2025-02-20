Пассажир умер на борту самолета Москва — Иркутск

Posted 20 февраля, 13:58
Published 20 февраля, 13:58
Modified 20 февраля, 14:04
Updated 20 февраля, 14:04
В четверг, 20 февраля, самолет Boeing 737 (RA-73118) вылетел из московского Шереметьева в Иркутск. Однако вскоре пришлось прервать полет и вернуться обратно — 70-летний пассажир перестал подавать признаки жизни, пишет VSE42.RU.
Пока авиасудно возвращалось в Шереметьево, мужчину пытались привести в сознание — на борту оказались врачи. В аэропорту его передали бригаде реанимации, но ей оставалось лишь констатировать смерть пассажира, передает Telegram-канал «Авиаторщина».
Остальные пассажиры улетели в Иркутск уже другим рейсом.