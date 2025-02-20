Пассажир умер на борту самолета Москва — Иркутск

Пока авиасудно возвращалось в Шереметьево, мужчину пытались привести в сознание — на борту оказались врачи. В аэропорту его передали бригаде реанимации, но ей оставалось лишь констатировать смерть пассажира, передает Telegram-канал «Авиаторщина».