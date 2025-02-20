tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 13:58

Published 20 февраля, 13:58

Modified 20 февраля, 14:04

Updated 20 февраля, 14:04

Пассажир умер на борту самолета Москва — Иркутск

20 февраля 2025, 13:58
Пилотам пришлось развернуть самолет обратно в Шереметьево из-за того, что пожилой пассажир перестал подавать признаки жизни.

В четверг, 20 февраля, самолет Boeing 737 (RA-73118) вылетел из московского Шереметьева в Иркутск. Однако вскоре пришлось прервать полет и вернуться обратно — 70-летний пассажир перестал подавать признаки жизни, пишет VSE42.RU.

Пока авиасудно возвращалось в Шереметьево, мужчину пытались привести в сознание — на борту оказались врачи. В аэропорту его передали бригаде реанимации, но ей оставалось лишь констатировать смерть пассажира, передает Telegram-канал «Авиаторщина».

Остальные пассажиры улетели в Иркутск уже другим рейсом.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика