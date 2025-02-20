Педагоги из Краснотурьинска ознакомились с работой мусоросортировочного комплекса

Posted 20 февраля, 17:00
Published 20 февраля, 17:00
Modified 20 февраля, 17:02
Updated 20 февраля, 17:02
Соревнования по детскому техническому творчеству дошкольных учреждений муниципального округа Краснотурьинск проводятся с 2019 года. Главная цель — вызвать у маленьких уральцев интерес к инженерной и изобретательской деятельности. Региональный оператор принял приглашение поучаствовать в подготовке мероприятия.
Воспитание грамотных технических специалистов — очень важная задача. Возможно, кто-то из этих ребят лет через пятнадцать станет автором новых интересных решений и разработок для нашей отрасли. Мы с радостью откликнулись на предложение Краснотурьинского центра детского творчества о сотрудничестве в экологическом просвещении, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
На экскурсии краснотурьинские педагоги ознакомились с технологическим циклом обработки отходов. Осмотр мусоросортировочного комплекса начался с площадки весового и радиационного контроля, который проходит спецтехника на въезде. Затем гости проследовали в зону разгрузки отходов, где узнали, как функционирует пакеторазрыватель. Именно это оборудование ржевского завода обеспечивает равномерную загрузку конвейера. Ежедневно через него проходит свыше 100 тонн отходов.
Увидев своими глазами, как работает мусоросортировочный завод, педагогам будет легче объяснять детям, какой путь проделывают полезные ресурсы и какую пользу в будущем это принесет экономике и экологии.
В процессе соревнований дошкольники будут конструировать действующие модели оборудования для раздельного сбора и обработки отходов, поэтому в рамках экскурсии педагогам рассказали о работе барабанного грохота и магнитных сепараторов, выполняющих на заводе ключевые сортировочные задачи. Кроме того, участников тура познакомили с работой площадки прессования. Из отсортированного сырья здесь формируют кипы для последующей отправки на переработку.
Сегодня мы начинаем разговор об экологии с детьми уже с дошкольного возраста, поэтому польза такой экскурсии неоценима — мы лично увидели, какой путь проделывают отходы на территории комплекса, чтобы стать вновь пригодными для переработки. Полагаем, и самим детям подобная экскурсия по предприятию была бы очень интересна, — пояснила организатор конкурса МАУ ДО «Центр детского творчества» Екатерина Морозова.
Ранее мы сообщали о том, что на МСК в Краснотурьинске прошло заседание комитета по экологии Законодательного Собрания Свердловской области.