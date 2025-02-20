Педагоги из Краснотурьинска ознакомились с работой мусоросортировочного комплекса

В процессе соревнований дошкольники будут конструировать действующие модели оборудования для раздельного сбора и обработки отходов, поэтому в рамках экскурсии педагогам рассказали о работе барабанного грохота и магнитных сепараторов, выполняющих на заводе ключевые сортировочные задачи. Кроме того, участников тура познакомили с работой площадки прессования. Из отсортированного сырья здесь формируют кипы для последующей отправки на переработку.