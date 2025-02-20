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Posted 20 февраля, 11:28

Published 20 февраля, 11:28

Modified 20 февраля, 11:30

Updated 20 февраля, 11:30

«Поезд здоровья» отвезет летом к морю детей участников СВО из Нижнего Тагила

«Поезд здоровья» отвезет летом к морю детей участников СВО из Нижнего Тагила

20 февраля 2025, 11:28
Фото: 1MI.
Летом 2025 года в Анапу на «Поезде здоровья» бесплатно отправятся дети участников СВО из Нижнего Тагила.

«Поезд здоровья» организуется на основании распоряжения ЗакСо Свердловской области «Об отдыхе отдельных категорий детей».

Нижний Тагил в этом году тоже принимает участие. Будет организовано четыре смены для детей участников СВО. Заявку можно подать в школе, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

Там отметили, что поездка будет бесплатной. Дети отдохнут в Анапе в санатории «Жемчужина Урала».

Напомним, что загородные лагеря Нижнего Тагила в течение 2025 года в каникулы примут почти семь тысяч детей.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Отдых#Свердловская область#Поезд#Каникулы#Море#Екатеринбург#СВО
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