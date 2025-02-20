«Поезд здоровья» отвезет летом к морю детей участников СВО из Нижнего Тагила

Posted 20 февраля, 11:28
Published 20 февраля, 11:28
Modified 20 февраля, 11:30
Updated 20 февраля, 11:30
«Поезд здоровья» организуется на основании распоряжения ЗакСо Свердловской области «Об отдыхе отдельных категорий детей».
Нижний Тагил в этом году тоже принимает участие. Будет организовано четыре смены для детей участников СВО. Заявку можно подать в школе, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
Там отметили, что поездка будет бесплатной. Дети отдохнут в Анапе в санатории «Жемчужина Урала».
Напомним, что загородные лагеря Нижнего Тагила в течение 2025 года в каникулы примут почти семь тысяч детей.