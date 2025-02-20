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Posted 20 февраля, 15:10

Published 20 февраля, 15:10

Modified 20 февраля, 15:12

Updated 20 февраля, 15:12

Разрезаем картошку пополам при посадке — осенью вывозим урожай камазами

Разрезаем картошку пополам при посадке — осенью вывозим урожай камазами

20 февраля 2025, 15:10
Фото: tagilcity.ru.
Рубрика
Дом и сад
Простой метод подготовки картофеля к посадке, о котором знали еще наши бабушки, способен значительно увеличить урожайность без использования химических удобрений. Речь идет о кербовке — особом способе надрезания клубней, который пробуждает спящие почки.

Что такое кербовка и почему она работает

Кербовка — это старинный агротехнический прием, который основан на глубоком понимании биологии растения и позволяет «обмануть» природные механизмы картофеля. При надрезе растение получает сигнал об опасности и мобилизует все свои ресурсы для роста и размножения, что приводит к активизации большего количества почек, пишет Pravda.ru.

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Правильная техника кербовки — залог успеха

Существует несколько способов выполнения надреза, но важно соблюдать основные правила. Нож должен быть острым и чистым — это защитит клубни от заболеваний. Глубина надреза не должна превышать 1,5 сантиметра, иначе можно повредить внутреннюю структуру картофелины. После каждого разреза инструмент необходимо протирать дезинфицирующим раствором, чтобы предотвратить распространение возможных инфекций.

Когда и как применять кербовку

Процедуру необходимо проводить до посадки. После надрезания картофель должен храниться в теплом месте с хорошей вентиляцией и температурой около 15-20 градусов. Через несколько дней вы заметите, как «просыпаются» дополнительные почки, а ростки становятся более крепкими.

Метод кербовки позволяет в разы повысить урожайность
Метод кербовки позволяет в разы повысить урожайность. Фото: tagilcity.ru

Результаты этого агротехнического метода впечатляют. Урожайность увеличивается в среднем на 20%, однако многие добиваются более значительных успехов и собирают на 50-70% картошки больше, чем обычно.

Клубни, выращенные из разрезанного картофеля, получаются более крупными и здоровыми. Этот метод полностью натуральный и не требует применения химических стимуляторов роста, что делает его особенно привлекательным для сторонников органического земледелия.

Ранее эксперты рассказали об ошибках, которые допускают садоводы при посадке картофеля.

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