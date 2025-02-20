Разрезаем картошку пополам при посадке — осенью вывозим урожай камазами

Кербовка — это старинный агротехнический прием, который основан на глубоком понимании биологии растения и позволяет «обмануть» природные механизмы картофеля. При надрезе растение получает сигнал об опасности и мобилизует все свои ресурсы для роста и размножения, что приводит к активизации большего количества почек, пишет Pravda.ru.