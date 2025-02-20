Режиссер со стетоскопом: медик из Екатеринбурга покорил театры Сербии

Проработав некоторое время в России вместе с легендарным клоуном Вячеславом Полуниным, Дмитрий уехал в Сербию. Здесь в 2022 году он начал сотрудничать с Рустеатром в Белграде, где поставил несколько успешных спектаклей, включая «Утраченные драгоценности» по пьесе екатеринбургского драматурга. Сейчас режиссер продолжает активную творческую деятельность, работает над спектаклем о Всеволоде Мейерхольде и исследует феномен тревожности у актеров, успешно применяя свой медицинский опыт.