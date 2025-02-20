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Posted 20 февраля, 15:36

Published 20 февраля, 15:36

Modified 20 февраля, 15:38

Updated 20 февраля, 15:38

Медик из Екатеринбурга спасал жизни в COVID-19, а затем покорил театры в Сербии

Режиссер со стетоскопом: медик из Екатеринбурга покорил театры Сербии

20 февраля 2025, 15:36
Фото: 1MI.

Медик из Екатеринбурга спасал жизни в COVID-19, а затем покорил театры в Сербии

Дмитрий из Екатеринбурга десять лет проработал фельдшером скорой помощи, прежде чем кардинально изменить свою жизнь и стать успешным театральным режиссером. Его постановки популярны в России и Сербии.

История Дмитрия из Екатеринбурга доказывает, что никогда не поздно следовать за своей мечтой. Десять лет он работал фельдшером скорой помощи, параллельно развивая свой творческий потенциал на актерско-режиссерском курсе Свердловской киностудии. В 2019 году он совершил решительный шаг — поступил в ГИТИС в мастерскую известного режиссера Иосифа Райхельгауза. Историю Дмитрия рассказывает «КП — Екатеринбург».

Проработав некоторое время в России вместе с легендарным клоуном Вячеславом Полуниным, Дмитрий уехал в Сербию. Здесь в 2022 году он начал сотрудничать с Рустеатром в Белграде, где поставил несколько успешных спектаклей, включая «Утраченные драгоценности» по пьесе екатеринбургского драматурга. Сейчас режиссер продолжает активную творческую деятельность, работает над спектаклем о Всеволоде Мейерхольде и исследует феномен тревожности у актеров, успешно применяя свой медицинский опыт.

Сегодня Дмитрий живет в Екатеринбурге. Он много путешествует, изучает восточные театры и продолжает развиваться как режиссер, доказывая, что медицинское образование может стать уникальным преимуществом в творческой профессии.

Ранее режиссер из Екатеринбурга Антон Бутаков в интервью TagilCity.ru рассказал о своей жизни и творчестве.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Театр#Творчество#Режиссер#Медик#Екатеринбург#Сербия#Режиссура#ГИТИС
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