Режиссер со стетоскопом: медик из Екатеринбурга покорил театры Сербии

Posted 20 февраля, 15:36
Published 20 февраля, 15:36
Modified 20 февраля, 15:38
Updated 20 февраля, 15:38
История Дмитрия из Екатеринбурга доказывает, что никогда не поздно следовать за своей мечтой. Десять лет он работал фельдшером скорой помощи, параллельно развивая свой творческий потенциал на актерско-режиссерском курсе Свердловской киностудии. В 2019 году он совершил решительный шаг — поступил в ГИТИС в мастерскую известного режиссера Иосифа Райхельгауза. Историю Дмитрия рассказывает «КП — Екатеринбург».
Проработав некоторое время в России вместе с легендарным клоуном Вячеславом Полуниным, Дмитрий уехал в Сербию. Здесь в 2022 году он начал сотрудничать с Рустеатром в Белграде, где поставил несколько успешных спектаклей, включая «Утраченные драгоценности» по пьесе екатеринбургского драматурга. Сейчас режиссер продолжает активную творческую деятельность, работает над спектаклем о Всеволоде Мейерхольде и исследует феномен тревожности у актеров, успешно применяя свой медицинский опыт.
Сегодня Дмитрий живет в Екатеринбурге. Он много путешествует, изучает восточные театры и продолжает развиваться как режиссер, доказывая, что медицинское образование может стать уникальным преимуществом в творческой профессии.
Ранее режиссер из Екатеринбурга Антон Бутаков в интервью TagilCity.ru рассказал о своей жизни и творчестве.