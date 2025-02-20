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Posted 20 февраля, 05:01

Published 20 февраля, 05:01

Modified 20 февраля, 05:03

Updated 20 февраля, 05:03

Самолет Москва — Екатеринбург вернулся в Домодедово через час после вылета

Самолет Москва — Екатеринбург вернулся в Домодедово через час после вылета

20 февраля 2025, 05:01
Фото: 1MI.
Самолет компании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в уральскую столицу, вернулся в Домодедово после вылета.

По словам пассажиров, примерно через час после отправки в рейс командир объявил, что вынужден вернуться по техническим причинам, пишет Е1.

Чуть позднее после возвращения пассажиров посадили в другой самолет. В шесть часов утра 20 февраля 2025 года воздушный транспорт приземлился в Кольцово.

Напомним, 6 февраля 2025 года несколько самолетов не смогли приземлиться в Кольцово из-за туманной погоды.

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