Самолет Москва — Екатеринбург вернулся в Домодедово через час после вылета

Posted 20 февраля, 05:01
Published 20 февраля, 05:01
Modified 20 февраля, 05:03
Updated 20 февраля, 05:03
По словам пассажиров, примерно через час после отправки в рейс командир объявил, что вынужден вернуться по техническим причинам, пишет Е1.
Чуть позднее после возвращения пассажиров посадили в другой самолет. В шесть часов утра 20 февраля 2025 года воздушный транспорт приземлился в Кольцово.
Напомним, 6 февраля 2025 года несколько самолетов не смогли приземлиться в Кольцово из-за туманной погоды.