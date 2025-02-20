Сотрудники строительного гипермаркета в Екатеринбурге украли миллион рублей

Posted 20 февраля, 12:02
Published 20 февраля, 12:02
Modified 20 февраля, 12:04
Updated 20 февраля, 12:04
Аферисты весной 2024 года делали чеки на товары, якобы купленные за наличные. Затем их подельница под видом клиента писала заявление на возврат. Теперь мошенникам грозит до шести лет тюрьмы, так как они использовали служебное положение.
Также стало известно, что один из менеджеров магазина лишился работы, пишет «КП-Екатеринбург».
Ранее стало известно, что 20-летний свердловчанин похитил более полумиллиона рублей, используя вредоносное ПО.